El Niño 2026: Cemaden alerta para ‘desastre térmico’ e extremos de chuva e seca no Brasil

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) emitiu um alerta técnico projetando uma probabilidade superior a 80% para o retorno do fenômeno El Niño na segunda metade de 2026. O relatório aponta para um aquecimento de intensidade moderada a forte, capaz de transformar radicalmente o clima brasileiro e exigir ações imediatas de mitigação de danos. A previsão do centro indica chuvas extremas e secas severas causadas pelo El Niño 2026 no Brasil.

Impactos extremos e riscos regionais

A previsão indica que o fenômeno ganhará força a partir do trimestre de agosto, setembro e outubro. Na Região Sul, o aumento severo das chuvas eleva o risco de deslizamentos e grandes cheias em rios como o Iguaçu e o Itajaí-Açu.

Enquanto o Sul enfrenta inundações, as regiões Norte e Nordeste devem sofrer com a escassez de chuvas e o atraso no ciclo hidrológico da Amazônia. Já no Centro-Oeste e Sudeste, a maior preocupação são as ondas de calor frequentes e a baixa umidade.

Cidades em alerta máximo no Sul

O monitoramento identifica que a faixa leste da Região Sul é a mais vulnerável a movimentos de massa. Áreas como a Grande Curitiba, o Vale do Itajaí e a Região Metropolitana de Porto Alegre estão sob vigilância devido à alta suscetibilidade geológica.

Além dos fatores climáticos, o documento do Cemadem reforça que a gravidade dos desastres dependerá da vulnerabilidade das populações locais. O risco de incêndios florestais no centro do país deve se tornar crítico a partir de agosto de 2026.

Quais cidades do Sul correm mais risco de deslizamentos com o El Niño 2026?

As áreas de maior risco incluem as regiões metropolitanas de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, além do Vale do Itajaí e a Serra Gaúcha, devido à combinação de chuvas intensas e solo suscetível.

Região Sul: Destaque para chuvas acima da média, com riscos associados a deslizamentos e cheias de rios. Fonte: Cemaden.



Quando começa o El Niño em 2026?

De acordo com o CEMADEN, o fenômeno tem mais de 80% de chance de se desenvolver a partir do trimestre de agosto, setembro e outubro de 2026, com intensidade de moderada a forte.

O que é o El Niño e como ele se forma?

El Niño é uma alteração no sistema climático causada pelo aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, resultado de mudanças na interação entre o oceano e a atmosfera. Esse fenômeno envolve também o enfraquecimento dos ventos alísios, o que modifica a circulação atmosférica e o transporte de umidade, provocando variações nos padrões de chuva e temperatura em diversas regiões do planeta. Originalmente, o nome surgiu para descrever águas mais quentes observadas na costa do Peru próximo ao Natal, mas hoje se refere a um fenômeno climático de escala global, com impactos significativos no tempo e no clima.