Liberação da Ponte de Guaratuba: Entenda o funcionamento do tráfego

Neste sábado (2), o fluxo de veículos foi liberado na Ponte de Guaratuba. A estrutura, que havia sido entregue oficialmente na sexta-feira (1º), estava aberta para ciclistas e pedestres desde a madrugada deste sábado. Mas e agora, como vai funcionar o transito na nova estrutura no litoral do Paraná?

Funcionamento da ponte neste domingo (03/05)

Por conta da realização da Maratona Internacional do Paraná, o fluxo de carros ocorrerá em etapas neste fim de semana:

Até as 5h de domingo (3): O tráfego de veículos permanece liberado.

O tráfego de veículos permanece liberado. A partir das 5h de domingo: A ponte será fechada novamente para a realização do segundo dia de provas da maratona.

A ponte será fechada novamente para a realização do segundo dia de provas da maratona. A partir das 10h de domingo: O tráfego de veículos será liberado em definitivo, após a desmobilização da corrida.

Com a liberação definitiva, a travessia por meio de balsas (ferry boat), que operava desde a década de 1960, não será mais necessária.

Operação e Restrições de Tráfego

A fiscalização e o acompanhamento do tráfego na estrutura, que faz parte da rodovia estadual PR-412, são realizados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e agentes de trânsito do DER/PR.

Para a travessia, foram definidas as seguintes restrições de porte para veículos pesados:

Comprimento máximo: 18,6 metros.

Peso máximo: 20 toneladas.

Eixos: Até quatro eixos.

E como fica o Ferry Boat?

Sobre a operação, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, confirmou que o contrato do ferry boat tem 90 dias restantes de validade, mas a travessia passará a ser integralmente rodoviária.