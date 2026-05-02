Ponte de Guaratuba: Vídeo mostra show de fogos de artifício e drones

A entrega da Ponte de Guaratuba ocorreu na noite desta sexta-feira (1º). O público acompanhou a cerimônia das areias de Caieiras e da Prainha, em Guaratuba, além de embarcações na baía e da própria estrutura.

A apresentação teve início com a iluminação da ponte sobre a Baía de Guaratuba, com luzes sincronizadas com a trilha sonora. No céu, drones foram utilizados para formar palavras que marcaram a trajetória da obra, como “Coragem”, “Vontade”, “Trabalho” e “História”. Na sequência, formaram a bandeira do Paraná e, após a contagem regressiva, exibiram a mensagem final “Paraná venceu”.

Vídeo da inauguração da Ponte de Guaratuba

Tomada da Ponte

Após a apresentação, a população presente foi convidada a caminhar pela estrutura. O momento foi chamado pelos participantes de “tomada da ponte”.

A liberação oficial para o tráfego de veículos está marcada para este sábado (2), às 11h30. O fluxo de veículos será interrompido no domingo (3), às 5h, para a realização do segundo dia da Maratona Internacional, e será retomado a partir das 10h.