Inauguração da Ponte altera acessos a Guaratuba nesta sexta

Com a inauguração da Ponte de Guaratuba, programada para esta sexta-feira (1º), os acessos a Guaratuba estarão temporariamente alterados. Para os moradores e turistas que desejam acompanhar a cerimônia na Praia de Caieiras, a orientação da Polícia Militar é utilizar a PR-412, pelo Corpo de Bombeiros.

Já para quem quer utilizar o ferry boat, a corporação recomenda seguir pelo acesso da PR-807, que passa pelo Centro da cidade.

Estacionamento no dia da inauguração

Quem deseja acompanhar a cerimônia de inauguração nesta sexta-feira na Praia de Caieiras, a Polícia Militar informa que não haverá estacionamento no acesso à praia. A recomendação é para que as pessoas façam o trajeto a pé.