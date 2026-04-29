Ponte de Guaratuba: tráfego será liberado dias após a inauguração

O tráfego de veículos na Ponte de Guaratuba será liberado dois dias depois da inauguração oficial. A liberação tem data e horário marcado: domingo (3) às 13 horas. Segundo informações do Governo do Estado, a abertura para a passagem de veículos acontece somente depois da realização da Maratona Internacional do Paraná (MIP), que deve reunir 20 mil atletas no sábado (2) e domingo pela manhã.

Para garantir a segurança, o controle do trânsito será feito pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e também por agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Enquanto a passagem de veículos não é liberada, a travessia por ferry boat segue funcionando normalmente. E mesmo após a liberação de veículos sobre a ponte, o ferry ainda continuará disponível para necessidades pontuais.

Ponte de Guaratuba tem 1.240 metros de extensão

Esperada com entusiasmo pelos moradores do Litoral, a Ponte e Guaratua tem estrutura de 1.240 metros de extensão, quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos.

A velocidade máxima permitida é de 60 km/h. No entanto, no momento da liberação, os veículos deverão trafegar mais degavar.