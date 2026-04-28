Inauguração da Ponte de Guaratuba terá transmissão ao vivo; veja onde assistir

A Ponte de Guaratuba será inaugurada oficialmente nesta sexta-feira (01/05), a partir das 16 horas. O evento, que marca a entrega da estrutura, contará com transmissão ao vivo pela televisão e internet, além de uma programação que inclui cerimônia oficial e espetáculo com drones e fogos.

Transmissão ao vivo da inauguração da Ponte de Guaratuba

Para quem não puder comparecer aos locais de visualização, a cerimônia será transmitida em tempo real pelos seguintes canais:

Televisão: TV Paraná Turismo.

TV Paraná Turismo. Internet: Redes sociais oficiais do Governo do Estado do Paraná.

Cronograma da inauguração

O momento da inauguração da ponte será dividido em duas etapas principais:

Cerimônia oficial: realizada na cabeceira da ponte, no lado de Guaratuba, com acesso restrito a autoridades e convidados.

realizada na cabeceira da ponte, no lado de Guaratuba, com acesso restrito a autoridades e convidados. Ato Simbólico e show: hasteamento da bandeira do Paraná próximo ao trecho estaiado, seguido por uma apresentação de drones, fogos de artifício e luzes.

Durante esses dois momentos, a ponte estará com os acessos fechados. A liberação para a passagem de veículos e pedestres ocorrerá somente após o término das apresentações. A movimentação será coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e por forças de segurança.

A recomendação para os moradores de Guaratuba e Matinhos que desejam acompanhar a cerimônia de inauguração é se deslocar para as regiões de Caieiras e da Prainha. Estes pontos contarão com estrutura de telões e arquibancadas.

Foto: Agência Estadual de Notícias

Ferry boat estará funcionando durante inauguração da ponte

O sistema de travessia via ferry boat continuará operando normalmente durante todo o período da inauguração da ponte de Guaratuba, garantindo o deslocamento contínuo entre os municípios do litoral do Paraná.