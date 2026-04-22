A poucos dias da inauguração, ponte de Guaratuba ganha nome simbólico

O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (22/04) que a ponte de Guaratuba receberá o nome de Ponte da Vitória. A inauguração da nova travessia entre Matinhos e Guaratuba, no Litoral, está prevista para a próxima quarta-feira (29/04).

De acordo com publicação da Agência Estadual de Notícias (AEN), a escolha do nome é uma referência à conquista dos paranaenses, que aguardavam a construção da ponte há anos.

“A entrega à população representa uma conquista que muitos julgavam não ser possível. Por isso, nada melhor que Ponte da Vitória para representar esse momento único na história do Paraná”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Inauguração da ponte de Guaratuba

A inauguração da ponte está programada para o fim da tarde do dia 29 de abril. Estão sendo planejados show de luzes, drones e fogos de artifício para celebrar a entrega da obra que custou mais de R$ 400 milhões. A população poderá acompanhar o momento.

A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba é considerada uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com 1.240 metros de extensão, a ponte conta com quatro faixas de tráfego, além de ciclovia e áreas destinadas a pedestres.

A nova travessia deverá substituir o ferry boat e reduzir para dois minutos o tempo de deslocamento entre Matinhos e Guaratuba.