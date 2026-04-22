Conta de luz pode aumentar 17,74% em algumas cidades do Paraná

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira (22/04) o reajuste tarifário da CPFL Santa Cruz, localizada em Jaguariúna (SP), que fornece energia elétrica para 527 mil unidades consumidoras em 45 municípios de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Com o reajuste, moradores dos municípios e Barra do Jacaré, Jacarezinho e Ribeirão Claro, na região Norte do Paraná, vão receber um reajuste de 17,74% na conta de luz residencial. Indústrias e grandes empresas, que se enquadram em alta tensão, sofreram reajuste de 9,71%.

+ Leia mais Ranking da Aneel põe Copel nas últimas posições; empresa contesta

O aumento está previsto nos contratos de concessão. Segundo a Aneel, o reajuste acontece porque o custo para produzir e transportar energia subiu. A empresa reguladora autorizou a empresa repassar esse gasto acumulado, correção que aconteceu com a Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA).