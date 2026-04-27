Maratona Internacional do Paraná: veja horários, percursos e premiação

Com mais de 20 mil inscritos, a Maratona Internacional do Paraná (MIP) promete agitar o Litoral neste final de semana, consolidando-se como a maior corrida já realizada no estado. O evento faz parte das celebrações de entrega da Ponte de Guaratuba, que será oficialmente inaugurada nesta sexta-feira (1º/05).

A competição esportiva toma conta das ruas de Guaratuba e Matinhos no sábado (02/05) e no domingo (03/05), com todos os percursos cruzando a nova estrutura.

Horários de largada da Maratona Internacional do Paraná

Para quem vai correr ou acompanhar, a organização definiu cronogramas distintos para os dois dias de prova. As largadas acontecem na Rua Antônio Rocha, 480, em Guaratuba.

Sábado (02/05) – Provas de 5 km e 21 km

06h00: Largada 5 km (Atletas com Deficiência – ACD e Público Geral).

Largada 5 km (Atletas com Deficiência – ACD e Público Geral). 07h15: Largada 21 km (ACD, Elite Feminina/Masculina e Público Geral).

Domingo (03/05) – Provas de 10 km e 42 km

06h00: Largada para os 42 km (Maratona) e 10 km, seguindo a ordem de categorias (ACD, Elite e Público Geral).

A Ponte de Guaratuba será fechada para veículos às 05h em ambos os dias de prova, sendo liberada logo após o término das passagens. Atletas que vêm de fora do município devem atravessar antes desse horário, utilizar o ferry boat ou realizar a travessia a pé.

Trajeto e premiação da MIP

O trajeto da maratona (42 km) foi desenhado para testar a resistência e a estratégia dos corredores. Com um ganho de elevação total de 232 metros, o percurso alterna trechos planos nas orlas com subidas acentuadas logo antes e depois da travessia da ponte.

Confira o ganho de elevação por distância:

5 km: 128 m

128 m 10 km: 202 m

202 m 21 km: 141 m

141 m 42 km: 232 m

A premiação total ultrapassa os R$ 300 mil. Os grandes vencedores da maratona (masculino e feminino) recebem R$ 50 mil cada, com bônus extra de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira a cruzarem a linha de chegada.

Maratoninha

No sábado (02/05), a partir das 16h, acontece a Maratoninha, voltada para crianças e adolescentes de 4 a 13 anos. Com distâncias que variam de 100 a 800 metros, a prova tem 90% das vagas foram preenchidas por alunos da rede pública de Guaratuba e Matinhos.

Previsão do tempo para Guaratuba no fim de semana

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o final de semana deve ser de clima instável no Litoral.

Sábado (02/05): Previsão de chuva, com temperaturas entre 20°C e 29°C .

Previsão de chuva, com temperaturas entre . Domingo (03/05): Continuidade da chuva e queda na temperatura, variando entre 18°C e 22°C. O frescor pode ajudar na performance dos maratonistas, mas exige atenção redobrada com o piso molhado.