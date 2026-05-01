Ponte de Guaratuba é inaugurada: confira como foi a cerimônia

Centenas de convidados oficiais fizeram parte da cerimônia de inauguração da Ponte de Guaratuba nesta tarde de sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador. As homenagens, que iniciaram às 16 horas e seguiu por duas horas, contou com a presenta de vários representantes da economia, da política e da justiça paranaense.

A cerimônia começou com a bênção de um pastor da Primeira Igreja Batista e também do padre Reginaldo Manzotti, da Associação Evangelizar. No palco, Ratinho Junior e o vice-governador entregaram homenagens a vários representantes de diversas categorias que auxiliaram na construção e realização da ponte.

“Hoje é um dia daqueles que marcam a vida de gerações. É o dia onde a perseverança venceu aquilo que era considerado impossível”, afirmou o governador. “Estamos falando de um desejo de mais de meio século que se concretiza hoje.”

Com mais e R$ 400 milhões em investimentos, a Ponte de Vitória teve uma redução de custo de 28% e foi construída em dois anos. Luciano Pizzato, engenheiro responsável da obra, também discursou. “Eu quero agradecer a toda a equipe, chegaram a ser mais de mil colaboradores, gente de todas as regiões do país. Eu tenho a sensação que deixamos um grande legado. Conseguimos formar muita mão de obra, uma obra geotécnica”, reforçou.

Também discursou o prefeito Eduardo Dalmora, de Matinhos, e o prefeito Maurício Lence, de Guaratuba. Emocionado, Lence, comemorou o momento. Estamos deixando para trás décadas de fila. Para entendermos a grandeza desse momento, precisamos olhar para o rastro das balsas que cruzaram a baía de Guaratuba. A historia da travessia é a história da resiliência do nosso povo”, disse.

O presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Everton Santos, e o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná e atual deputado estadual, Sandro Alex também comentou sobre a importância da ponte para todo o Litoral e Paraná.

Moradora de Guaratuba se emociona com nova ponte

Dona Rosana, moradora da região e proprietária de um restaurante na praia de Caieiras, região de Guaratuba, subiu ao palco para representar os moradores da região. Emocionada, ela agradeceu por fazer parte da cerimônia.

“Nem nos meus maiores sonhos eu achei que eu hoje estaria aqui. Eu sempre sonhei, acreditei que essa ponte fosse sair. Muitos duvidaram. É tanta alegria, que nem cabe em mim”, comentou, emocionada.

Caminhada oficial pela Ponte da Vitória

Após os discursos, Ratinho Junior, família e autoridades foram convidados a andar pela nova ponte. A estrutura de 1.240 metros ganhou vida com um show de luzes que percorreu toda a ponte, destacando principalmente seus trechos estaiados.

A “tomada da ponte” seguiu com a circulação liberada para pedestres na ponte, com a orientação das forças de segurança. A noite ainda vai ser coroada com um show de drones e foguetórios.