Ponte de Guaratuba ganha painel de 700 azulejos para eternizar nova obra

A poucas horas da inauguração oficial da Ponte de Guaratuba, que acontece nesta sexta-feira (1º), a partir das 16 horas, a nova ligação entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral, ganhou um presente simbólico que reforça o significado histórico da obra.

Na cabeceira do lado de Guaratuba, um grande painel artístico em concreto passa a marcar, de forma permanente, a entrega de uma das conquistas mais aguardadas pelos paranaenses.

Assinado pelo artista curitibano Simon Taylor, o painel tem cerca de 7 metros de largura por 4 metros de altura e é formado por mais de 700 azulejos em cerâmica. A obra nasce de um desenho em nanquim e aquarela feita por Simon e que foi ampliada para o monumento, preservando traços leves e cores suaves que ajudam a transmitir a sensação de leveza e celebração em torno da entrega da ponte.

“Busquei traduzir não só a estrutura, mas o encontro entre mar, cidade e futuro, um novo marco do Paraná”, explicou o artista.

“Eu já sabia que a ponte seria um divisor de águas, mas quando fui levar as cerâmicas percebi, de fato, como ela vai trazer uma mudança muito grande na vida dessa região e até na vida econômica do Estado. A arte serve para valorizar e colocar numa escala a percepção das pessoas sobre a importância das coisas”, refletiu.

Reconhecido por retratar paisagens urbanas com um olhar autoral, Simon Taylor desenvolve há anos projetos voltados à valorização da arquitetura e da memória das cidades. Entre eles está o “Curitiba em Traço”, que reúne ilustrações da capital paranaense sob a ótica do artista.

A execução do painel ficou a cargo do artista Lenzi Jr., responsável por dar forma definitiva ao projeto e garantir sua durabilidade como monumento permanente. O processo para tirar a obra do papel para o monumento em Guaratuba levou cerca de um mês em um trabalho minucioso, em que cada azulejo, depois de pintado, passava por um período de queima que levava sete horas.

Entrega oficial da Ponte de Guaratuba terá show de fogos e mais

A entrega oficial da Ponte de Guaratuba nesta sexta-feira será marcada por uma grande celebração aberta ao público. A programação prevê um espetáculo de luzes ao longo da estrutura e apresentações com drones que vão iluminar o céu do Litoral.

A população poderá acompanhar a inauguração em pontos privilegiados na Prainha e em Caieiras. Depois do ato oficial para autoridades, a estrutura será liberada para circulação de pedestres.

Já a liberação do tráfego de veículos está marcada para sábado (2). O trânsito sábado será liberado entre as 11h30 e 5 horas de domingo (3), em virtude da realização da Maratona Internacional do Paraná. O tráfego definitivo será liberado no domingo a partir das 13 horas.