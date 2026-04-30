Ponte de Guaratuba: tudo o que você precisa saber sobre a inauguração nesta sexta

Nesta sexta-feira (01/05), acontece a inauguração da Ponte de Guaratuba. O momento representa a conclusão de uma obra de engenharia complexa e o fim de uma espera de mais de 40 anos para os moradores e turistas do litoral. A estrutura, que conecta os municípios de Guaratuba e Matinhos, vai substituir a travessia feita por ferry boat, transformando em minutos o que se levava até horas para cruzar o percurso.

A inauguração acontece a partir das 16h com programação que inclui show de drones e fogos. Depois da cerimônia, o público poderá caminhar pela ponte e ver de perto a nova travessia.

Para os veículos a liberação será em partes: começa no sábado (02/05), às 11h30, após o primeiro dia da maratona e segue até a madrugada de domingo (03/05), quando será interrompida novamente para o segundo dia de provas. A abertura definitiva acontece no domingo (03/05), às 10 horas, quando o tráfego é liberado definitivamente.

O ferry boat irá manter o funcionamento normal nesses dias, como alternativa para quem precisa cruzar a baía.

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Com 1.244 metros de extensão, 19,6 metros de largura, 4 faixas de tráfego, ciclovia e acesso de pedestres, a ponte é considerada uma das mais modernas do país. Desde 30 de abril de 2024, foram dois anos de obras gerenciadas pelo Governo do Estado, coordenadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DERPR) e executada pelo Consórcio Nova Ponte, totalizando um valor aproximado de R$ 400 milhões.

Conforme levantamento da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, o custo para uma obra desse porte seria de R$ 25 mil por m². Contudo, a construção foi viabilizada por R$ 18 mil por m².

A expectativa de quem depende da travessia

Para quem depende da travessia diariamente, a ponte se torna sinônimo de dignidade. Francielli Risden, 43 anos, é moradora de Guaratuba e trabalha em Matinhos. Ela utiliza o ferry boat para a travessia há quase 14 anos. O trajeto para o trabalho era sempre uma incerteza, por conta das diversas filas que se formavam: “O tempo de espera e travessia já variou muito. Já cheguei a esperar 4 horas para atravessar de um ponto a outro”, relata.

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Com a Ponte da Vitória – nome que a ponte de Guaratuba recebeu – Francielli vai economizar até uma hora no trajeto para o trabalho e o acesso para Paranaguá, pela BR-277. “A construção da ponte vai mudar totalmente a minha rotina, pois não perderei mais tempo esperando o ferry. Para mim, a ponte representa agilidade e previsibilidade”, resume.

Engenharia de ponta e sustentabilidade andando juntas

Além da economia financeira e de tempo, a obra também chama atenção pelos processos modernos de engenharia utilizados. Conforme dados do Governo do Paraná, a Ponte de Guaratuba é a primeira do Brasil a utilizar concreto autoadensável em toda a extensão. Essa é uma tecnologia que dificulta a penetração de substâncias que causam corrosão, ampliando a durabilidade da obra.

Confira outros números da obra:

22 mil toneladas de cimento, 48 mil metros cúbicos de concreto

5,5 mil toneladas de aço

Trecho Estaiado: 320 metros de comprimento, com torres de 40 metros de altura, superando a altura do Cristo Redentor

Fundação: estacas que alcançam 55 metros de profundidade, com 15 metros escavados em rocha no fundo do mar

Em agosto de 2025, 950 profissionais trabalharam simultaneamente na obra. Além do aspecto técnico, houve monitoramento ambiental, registrando mais de 25 mil animais de 585 espécies diferentes na região da baía.

Cronologia da construção da ponte de Guaratuba

A cronologia para a concretização da ponte foi marcada por diversos desafios técnicos e jurídicos. Confira:

2019 – Realização dos primeiros estudos que confirmam a viabilidade e a necessidade da obra para a região;

– Realização dos primeiros estudos que confirmam a viabilidade e a necessidade da obra para a região; 2020 e 2021 – Avançam os estudos ambientais e de engenharia;

– Avançam os estudos ambientais e de engenharia; 2022 – O governo lança o edital para definir quem vai construir a ponte. É definido o Consórcio Nova Ponte;

– O governo lança o edital para definir quem vai construir a ponte. É definido o Consórcio Nova Ponte; 2023 – O processo enfrenta entraves na Justiça e questões ambientais que atrasam o andamento, mas são superadas ao longo do ano;

– O processo enfrenta entraves na Justiça e questões ambientais que atrasam o andamento, mas são superadas ao longo do ano; 30 de abril de 2024 – Começam, de fato, as obras. As primeiras estruturas são instaladas e a ponte passa a fazer parte da paisagem da baía. A data é considerada o primeiro dia das obras;

– Começam, de fato, as obras. As primeiras estruturas são instaladas e a ponte passa a fazer parte da paisagem da baía. A data é considerada o primeiro dia das obras; 2025 – A obra ganha ritmo e entra na fase mais visível. Avançam as concretagens e instalação da estrutura estaiada. Em dezembro, o governo também confirma que na travessia não haverá cobrança de pedágio e anuncia a realização da Maratona Internacional do Paraná, que passa a integrar o cronograma de entrega.

– A obra ganha ritmo e entra na fase mais visível. Avançam as concretagens e instalação da estrutura estaiada. Em dezembro, o governo também confirma que na travessia não haverá e anuncia a realização da Maratona Internacional do Paraná, que passa a integrar o cronograma de entrega. Março de 2026 – Momento simbólico, o chamado “beijo da ponte”, quando as duas partes da estrutura se encontram no meio da baía.

– Momento simbólico, o chamado “beijo da ponte”, quando as duas partes da estrutura se encontram no meio da baía. 1º de maio de 2026 – Data de inauguração da ponte e entrega à população.