Governo antecipa liberação de veículos na Ponte de Guaratuba

O Governo do Estado decidiu antecipar a liberação e veículos na Ponte de Guaratuba. Programada anteriormente para ser no início da tarde de domingo (3), a circulação de veículos deve acontecer já no sábado (2), a partir das 11h30, logo após o encerramento do primeiro dia da Maratona Internacional do Paraná (MIP), com as provas de 5 km e 21 km.

No domingo, segundo dia de Maratona, a ponte será novamente fechada para as provas de 10 km e 42 km, a partir das 5 horas da manhã. A liberação definitiva está mantida para o domingo, às 10 horas, depois das provas de corrida.

Para garantir a segurança, o controle do fluxo de veículos e a orientação aos motoristas serão feitos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e também pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A travessia por ferry boat segue funcionando normalmente até a liberação completa da ponte.