Desde o início da pandemia de coronavírus, cerca de 7 mil alunos migraram do ensino privado para o público no Paraná, de acordo com levantamento da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (Seed). O principal motivo de migração, conforme aponta a secretaria, seria a crise financeira que se estabeleceu no Brasil neste período. Algumas famílias, no entanto, em vez de trocar de escola, estão simplesmente tirando os filhos do ensino particular sem matricular a criança em outra instituição.

Há uma preocupação do governo do estado em relação a isso e a Seed reforçou o trabalho nos núcleos regionais de educação, que estão divulgando uma nova ferramenta online para ajudar as famílias que desejam transferir os alunos para o ensino público.

De acordo com a diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Kampa, a intenção é tornar mais prático o sistema de matrículas sem a necessidade do pai ou responsável se dirigir fisicamente à escola. “Para administrar melhor essa demanda, produzimos páginas de acesso por núcleos regionais para otimizar esse atendimento, mantendo as orientações de saúde e isolamento social”, disse Adriana ao site da agência de notícias do estado.

Segundo a Seed, anteriormente, o pai tinha que ir até à escola de seu interesse. Agora o responsável irá acessar os links dos núcleos regionais de educação no estado.

Como acessar o sistema?

Ao acessar o link da sua região, serão pedidas informações sobre o aluno, como idade, se é pessoa com deficiência ou se tem problemas com aprendizado, a série, entre outros. Também serão coletados os dados dos pais e responsáveis e o bairro onde vive o aluno. Conforme for avançando, serão abertos campos para anexar comprovante de endereço, o documento do aluno (carteira de identidade ou certidão de nascimento), também serão solicitados documentos do responsável, além de histórico escolar e carteira de vacinação.

A Seed reforça aos pais que para acessar os formulários e fazer o requerimento de matrícula é necessário estar logado em seu Gmail.

De acordo com a Adriana, a medida visa evitar que pessoas se aglomerem nas escolas. “Quando o pai quiser matricular seu filho nos colégios da rede estadual, basta acessar o link referente ao seu núcleo, e um técnico entrará em contato por e-mail indicando a escola para efetivar a matrícula”, explicou.

De posse da declaração de vaga que será enviado por e-mail ao responsável, o pai deverá solicitar a transferência da escola onde o estudante estava matriculado e efetivar a matrícula na escola indicada pelo NRE.

Documentos necessários para fazer a matrícula

Certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno.

Comprovante de endereço.

Carteira de identidade e CPF do Responsável legal.

Histórico escolar.

Endereços eletrônicos dos Núcleos Regionais

CURITIBA – rebrand.ly/nrecuritibapr

APUCARANA – rebrand.ly/nreapucarana

AREA METROPOLITANA NORTE – rebrand.ly/nreamn

AREA METROPOLITANA SUL – rebrand.ly/nreams

ASSIS CHATEAUBRIAND – rebrand.ly/nreassis

CAMPO MOURÃO – rebrand.ly/nrecampomourao

CASCAVEL – rebrand.ly/nrecascavel

CIANORTE – rebrand.ly/nrecianorte

CORNELIO PROCOPIO – rebrand.ly/nrecornelio

DOIS VIZINHOS – rebrand.ly/nredoisvizinhos

FOZ DO IGUACU – rebrand.ly/nrefoz

FRANCISCO BELTRAO – rebrand.ly/nrefbeltrao

GOIOERE – rebrand.ly/nregoioere

GUARAPUAVA – rebrand.ly/nreguarapuava

IBAITI – rebrand.ly/nreibaiti

IRATI – rebrand.ly/nreirati

IVAIPORA – rebrand.ly/nreivaipora

JACAREZINHO – rebrand.ly/nrejacarezinho

LARANJEIRAS DO SUL – rebrand.ly/nrelaranjeiras

LOANDA – rebrand.ly/nreloanda

LONDRINA – rebrand.ly/nrelondrina

MARINGA – rebrand.ly/nremaringa

PARANAGUA – rebrand.ly/nreparanagua

PARANAVAI – rebrand.ly/nreparanavai

PATO BRANCO – rebrand.ly/nrepatobranco

PITANGA – rebrand.ly/nrepitanga

PONTA GROSSA – rebrand.ly/nrepontagrossa

TELEMACO BORBA – rebrand.ly/nretborba

TOLEDO – rebrand.ly/nretoledo

UMUARAMA – rebrand.ly/nreumuarama

UNIAO DA VITORIA – rebrand.ly/nreuva

WENCESLAU BRAZ – rebrand.ly/nrewbraz