Três irmãos estão entre as vítimas de acidente no Litoral do Paraná

Três dos quatro mortos no acidente na PR-508, conhecida como rodovia Alexandra-Matinhos, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, eram irmãos. As vítimas foram identificadas como Elis Mary Voss Pimpão, de 68 anos, Gisele Voss Bergmann, de 63 anos e Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos.

Dinor era médico e atuava na especialidade de Otorrinolaringologia. Elis era educadora, enquanto Gisele trabalhava como bibliotecária. Até a publicação desta reportagem, a identidade da quarta pessoa que morreu na colisão não havia sido divulgada.

O acidente na Alexandra-Matinhos aconteceu na manhã de terça-feira (10), por volta das 10h, na altura do quilômetro 4 da rodovia. Uma pessoa também ficou ferida.

O velório dos três irmãos está marcado para esta quinta-feira (12), das 8h às 16h, no Memorial de Luto Curitiba, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 1013, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Adriane Galisteu lamenta morte de amiga em acidente

A morte de Gisele também foi lamentada pela apresentadora Adriane Galisteu, que era amiga da vítima. Em uma publicação nas redes sociais, ela se despediu da bibliotecária e relembrou a relação de amizade entre as duas.

“É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar […] Obrigada por uma vida de amizade, de confiança, de amor. Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente”, escreveu.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) também publicou uma nota de pesar pela morte de Dinor. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 13 de dezembro de 1979, ele dedicou a carreira à Otorrinolaringologia.

Motorista publicou vídeo dirigindo a 160 km/h antes da colisão

O motorista suspeito de provocar o acidente na Alexandra-Matinhos publicou, antes da batida, um vídeo nas redes sociais em que aparece dirigindo a aproximadamente 160 km/h na BR-277, rodovia que dá acesso à PR-508.

Na gravação, ele fala sobre responsabilidade no trânsito enquanto mostra o velocímetro do veículo. “É, piazada, bom dirigir com responsabilidade, né, cara? Tamo aí, quase a 180 [km/h], as cria aqui do lado, aqui, ó. Eita nós”, diz.

As imagens também mostram dois cachorros transportados em uma caixa de papelão no veículo.

O motorista, identificado como Felipe Ramon Gonzatto, de 38 anos, confirmou durante interrogatório que havia publicado o vídeo em seu perfil no Instagram. Questionado sobre a gravação, ele contestou que estivesse dirigindo em velocidade tão alta no momento do acidente.

“Pois é, eu ouvi falar lá. Mas não teria como. A gente tá numa estrada pavimentada, com fluxo alto de carro. Não teria como andar nessa velocidade, só se todo mundo tivesse”, declarou.

Durante o interrogatório, também foi questionado se a embriaguez poderia explicar a conduta. “Também é uma opção, né?”, respondeu.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaguá.

Como aconteceu o acidente na Alexandra-Matinhos?

De acordo com as informações preliminares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), quatro veículos se envolveram na colisão: um Ford Fiesta, um Volvo, uma Chevrolet S10 e uma Ford Ranger.

O Fiesta e o Volvo trafegavam no sentido Paranaguá–Matinhos quando houve uma batida lateral entre os veículos. Com o impacto, ambos invadiram a pista contrária. Na sequência, o Volvo atingiu a Chevrolet S10, que capotou. Já o Fiesta bateu contra a Ford Ranger.

Três pessoas morreram ainda no local. A quarta vítima foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Falcão 08, do Comando de Aviação da Polícia Militar, e encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pelo trecho. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento, a perícia e a retirada dos veículos. O tráfego foi liberado por volta das 15h.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa de Felipe Ramon Gonzatto. O espaço permanece aberto para manifestações.