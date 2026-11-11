Lar Cooperativa fatura R$ 23,2 bilhões e transforma economia do Oeste

A Lar Cooperativa Agroindustrial alcançou receita líquida anual de R$ 23,2 bilhões, emprega mais de 27 mil pessoas e reúne cerca de 18 mil famílias de agricultores no Paraná. A cooperativa atua em unidades de recebimento e transformação de grãos, produção de frango, carne suína, ovos e peixes, além de lojas de supermercados e postos de combustíveis. As informações são da Gazeta do Povo.

A capacidade de processamento da cooperativa chegou a 1,235 milhão de aves diariamente, distribuídas em cinco unidades industriais. O primeiro frigorífico de aves foi inaugurado em Matelândia no final dos anos 1990, com capacidade para abater até 40 mil frangos por dia.

Irineo da Costa Rodrigues, presidente da Lar desde 1991, será homenageado nesta quinta-feira (12) com a Comenda Barão do Serro Azul, a mais alta distinção da Associação Comercial do Paraná (ACP). Aos 77 anos, o dirigente chegou a Matelândia em 1974, aos 25 anos, como engenheiro agrônomo para orientar agricultores.

Cooperativa impulsiona desenvolvimento regional

O crescimento da Lar ajudou a formar um polo econômico no Oeste do Paraná, onde cooperativas agroindustriais movimentam uma rede de fornecedores, prestadores de serviços e empresas de diferentes setores. O modelo é semelhante ao observado no entorno de grandes montadoras de automóveis.

Dezenas de empresas e indústrias se formaram tendo a Lar como âncora, segundo Irineo. O impacto positivo aparece na indústria metalmecânica, na fabricação de equipamentos para avicultura e suinocultura, no transporte e na construção civil, além de alcançar o comércio, o mercado imobiliário e os serviços de saúde.

Em Matelândia, cidade com cerca de 19,4 mil habitantes, o abate de aves tornou-se a principal atividade empregadora. Dos 12,6 mil empregos formais do município, 9.275 estão concentrados no setor, conforme diagnóstico do Plano Diretor Municipal com dados de 2024.

Reconhecimento nacional e foco na comunidade

Medianeira, onde a Lar mantém sua sede, passou de 41,8 mil habitantes em 2010 para uma população estimada de 58,7 mil em 2026, avanço de aproximadamente 40%. O município registrou PIB de cerca de R$ 3 bilhões em 2023, segundo dados mais recentes do IBGE.

Conforme o ranking Valor 1000 de 2026, a Lar ocupa a 61ª posição entre as maiores empresas brasileiras. Paulo Mourão, presidente da ACP, destaca que Irineo é merecedor da distinção por sua dedicação e contribuição com o desenvolvimento do cooperativismo e da expansão da agroindústria.

Irineo já recebeu a Ordem do Pinheiro, a mais alta comenda do Paraná, além do Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira, concedido pela Câmara dos Deputados em 2025, e a Medalha do Mérito Industrial da Fiep em 2026. Ele também preside o Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) desde 2024.

O dirigente mantém contato permanente com os associados, famílias de agricultores, funcionários e a comunidade. “É o sétimo princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. Nosso propósito sintetiza muito isso: ‘cooperar para melhorar a vida das pessoas'”, afirma Irineo da Costa Rodrigues.