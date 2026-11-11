Antes de acidente com quatro mortes na PR-508, motorista gravou vídeo a 160 km/h

Um velocímetro marcando cerca de 160 km/h, dois cachorros no banco do passageiro e comentários irônicos sobre dirigir com responsabilidade. Essas são as imagens de um vídeo publicado pelo motorista envolvido no acidente que matou quatro pessoas na PR-508, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na terça-feira (10). A gravação ganhou repercussão após o condutor ser preso em flagrante, depois de apresentar sinais de embriaguez e se recusar a fazer o teste do bafômetro.

O homem dirigia um Ford Fiesta branco quando registrou a velocidade do veículo e mostrou os animais que o acompanhavam. Enquanto filmava, fez referência à própria conduta na direção.

“É, piazada, bom dirigir com responsabilidade, né, cara? Tamo aí, quase 180, as cria aqui do lado, aqui, ó. Aí tá nóis”, afirmou.

O vídeo foi gravado na BR-277, rodovia que dá acesso à PR-508, onde aconteceu o acidente. As imagens mostram o velocímetro marcando aproximadamente 160 km/h. Durante o interrogatório, o motorista, identificado como Felipe Ramon Gonzatto, de 38 anos, confirmou que havia publicado a gravação em seu perfil no Instagram.

Ao ser questionado sobre a informação de que o velocímetro do Fiesta teria ficado travado acima de 150 km/h após a colisão, ele contestou que estivesse dirigindo nessa velocidade.

“Pois é, eu ouvi falar lá. Mas não teria como. A gente tá numa estrada pavimentada, com fluxo alto de carro. Não teria como andar nessa velocidade, só se todo mundo tivesse”, declarou.

Em outro momento, o interrogador levantou a possibilidade de que a embriaguez pudesse explicar a conduta do motorista. Felipe respondeu: “Também é uma opção, né?”.

O registro do velocímetro travado foi mencionado durante o interrogatório. Apesar da contestação do condutor, a velocidade apontada após a batida integra as informações sobre as circunstâncias do acidente.

Após a colisão, Felipe apresentou sinais de alteração da capacidade psicomotora e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaguá.

Os dois cachorros que aparecem no vídeo também estavam no veículo. Segundo as informações divulgadas, os animais foram entregues ao pai do motorista.

Acidente deixou quatro mortos na PR-508

A colisão aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (10), na altura do quilômetro 4 da PR-508, conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos. Quatro veículos se envolveram no acidente: um Ford Fiesta, um Volvo, uma Chevrolet S10 e uma Ford Ranger.

De acordo com as informações preliminares do Batalhão de Polícia Rodoviária, o Fiesta e o Volvo trafegavam no sentido Paranaguá–Matinhos quando ocorreu uma colisão lateral. Com o impacto, os dois veículos invadiram a pista contrária. O Volvo atingiu a Chevrolet S10, que capotou, enquanto o Fiesta bateu contra a Ford Ranger.

Três pessoas morreram ainda no local. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Falcão 08, do Comando de Aviação da Polícia Militar, e levada ao Hospital Regional do Litoral, mas não resistiu aos ferimentos.

Entre os mortos estão três irmãos: Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68, e Gisele Voss Bergmann, de 63. Gisele era amiga da apresentadora Adriane Galisteu, que publicou uma homenagem nas redes sociais após receber a notícia da morte. A identidade da quarta vítima ainda não havia sido divulgada nas informações consultadas.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia. A PR-508 ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento às vítimas, a perícia e a retirada dos veículos. O tráfego foi liberado por volta das 15h.

A Polícia Civil investiga a dinâmica da colisão e a responsabilidade criminal dos envolvidos.