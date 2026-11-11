Adriane Galisteu lamenta morte de amiga em acidente com quatro vítimas no Litoral do Paraná

A morte de Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, em um grave acidente na PR-508, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, provocou uma homenagem emocionada da apresentadora Adriane Galisteu. Amigas de longa data, as duas compartilhavam confidências e momentos familiares. Gisele está entre as quatro vítimas fatais da colisão envolvendo quatro veículos na rodovia Alexandra-Matinhos. A despedida foi publicada nas redes sociais de Galisteu nesta terça-feira (10).

“Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim”, escreveu a apresentadora.

Na publicação, Galisteu relembrou a convivência com Gisele e a proximidade que mantinha com a família da amiga, incluindo o filho, Lucca, e o marido, Jacir Bergmann, conhecido como Jassa.

A apresentadora também lamentou as conversas e os momentos que não poderão mais ser compartilhados.

“É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar”, publicou.

Além de Gisele, foram identificados entre os mortos Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, e Elis Mary Voss Pimpão, integrantes da mesma família. A identidade da quarta vítima fatal ainda não havia sido divulgada pelas autoridades, segundo as informações disponíveis.

O acidente envolveu quatro veículos na PR-508, rodovia que liga Alexandra a Matinhos e é uma das principais vias de acesso ao Litoral paranaense.

Ao encerrar a homenagem, Adriane Galisteu agradeceu pela amizade e destacou que as lembranças da convivência permanecerão.

“Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga”, declarou.