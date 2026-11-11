Trânsito em Curitiba hoje: Sete bairros têm bloqueios e alterações. Atenção redobrada na Linha Verde

Motoristas que circulam por Curitiba nesta quarta-feira (11) enfrentam alterações no trânsito em sete pontos da cidade devido a obras de pavimentação, drenagem e construção de trincheiras. As intervenções afetam bairros como Pinheirinho, Seminário, Santa Quitéria, Campo Comprido, Hauer, Novo Mundo e Tarumã, com bloqueios parciais, desvios e mudança de sentido em vigor até 2028. Motoristas devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas nos trechos sinalizados.

Obras alteram trânsito de Curitiba

Trincheiras na Linha Verde alteram tráfego no Pinheirinho

Data : Em vigor desde terça-feira (10), com conclusão prevista para 2028.

: Em vigor desde terça-feira (10), com conclusão prevista para 2028. Local : Linha Verde , no trecho entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha, sentido sul, no bairro Pinheirinho.

: , no trecho entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha, sentido sul, no bairro Pinheirinho. Resumo do impacto: A alteração é necessária para a continuidade da construção das Trincheiras da Estação Vila São Pedro. Motoristas devem utilizar a via local, sinalizada com cones, barreiras e semáforos, para melhorar a conexão viária entre os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso.

Serviços de pavimentação na Rua Delphim Moreira no Seminário

Data : 11 e 12 de novembro de 2026.

: 11 e 12 de novembro de 2026. Local : Rua Delphim Moreira, entre as avenidas Silva Jardim e Sete de Setembro, no bairro Seminário.

: Rua Delphim Moreira, entre as avenidas Silva Jardim e Sete de Setembro, no bairro Seminário. Resumo do impacto: Os trabalhos de fresa e recape do pavimento cobrem uma área de 205 metros quadrados. Motoristas devem redobrar a atenção devido à presença de maquinário e operários na pista.

Recuperação asfáltica na Rua Major França Gomes no Santa Quitéria

Data : De 10 a 14 de novembro de 2026.

: De 10 a 14 de novembro de 2026. Local : Rua Major França Gomes, entre as ruas Herbert Neal e Professor Fábio de Souza, no bairro Santa Quitéria.

: Rua Major França Gomes, entre as ruas Herbert Neal e Professor Fábio de Souza, no bairro Santa Quitéria. Resumo do impacto: Com uma área de 1.542 metros quadrados em obras de fresa e recape, o fluxo de veículos sofre retenções e condutores devem buscar rotas alternativas.

Melhorias no pavimento da Rua Almir Nelson de Almeida no Campo Comprido

Data : De 10 a 14 de novembro de 2026.

: De 10 a 14 de novembro de 2026. Local : Rua Almir Nelson de Almeida, entre as ruas Mário Zanlorenzi e Rosamélia de Oliveira, no bairro Campo Comprido.

: Rua Almir Nelson de Almeida, entre as ruas Mário Zanlorenzi e Rosamélia de Oliveira, no bairro Campo Comprido. Resumo do impacto: A intervenção abrange 425 metros quadrados com serviços de fresa e recape, provocando o compartilhamento da pista entre veículos e operários.

Bairros de Curitiba têm bloqueio total no trânsito

Bloqueios parciais na Rua Paulo Setúbal no Hauer

Data : Desde 10 de novembro de 2026, com duração contínua por etapas.

: Desde 10 de novembro de 2026, com duração contínua por etapas. Local : Rua Paulo Setúbal, com interdições iniciais entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva, e posteriormente entre as ruas Evaristo da Veiga e Irmã Flávia Borlet, no bairro Hauer.

: Rua Paulo Setúbal, com interdições iniciais entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva, e posteriormente entre as ruas Evaristo da Veiga e Irmã Flávia Borlet, no bairro Hauer. Resumo do impacto: Os bloqueios parciais ocorrem para serviços de melhorias no pavimento, exigindo atenção dos motoristas que transitam pelo trecho.

Obras de drenagem na Rua Catarina Scotti no Novo Mundo

Data : De 10 a 19 de novembro de 2026.

: De 10 a 19 de novembro de 2026. Local : Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal Capão Raso, no bairro Novo Mundo.

: Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal Capão Raso, no bairro Novo Mundo. Resumo do impacto: A via registra bloqueio parcial para a execução de serviços de drenagem urbana. A passagem do transporte coletivo é mantida normalmente durante a execução.

Mudanças de Sentido no bairro Tarumã

Nova mão única na Rua Raphael Papa no Tarumã

Data : Em vigor desde terça-feira (10/11), com caráter permanente.

: Em vigor desde terça-feira (10/11), com caráter permanente. Local : Rua Raphael Papa, no trecho entre o jardinete do final da via e a Rua Madre Leonie, no bairro Tarumã.

: Rua Raphael Papa, no trecho entre o jardinete do final da via e a Rua Madre Leonie, no bairro Tarumã. Resumo do impacto: A rua passa a operar em sentido único de circulação, exclusivamente em direção ao Centro. Agentes da Superintendência de Trânsito orientam os motoristas na região.