Hospital de Curitiba tem pacientes à espera de internação por horas no pronto atendimento

Pacientes que aguardam internação no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, enfrentam horas de espera no pronto atendimento, sem previsão de liberação de leitos. Um deles é William José Marcondes Moreira, que chegou à unidade às 7h desta terça-feira (10) e, até as 15h48, permanecia sentado em uma cadeira, mesmo com dificuldades para caminhar e dobrar a perna. Segundo a esposa, Jaqueline Oricini, outros cinco homens estavam na mesma situação, incluindo um paciente que já aguardava há mais de 24 horas.

O caso de William começou no sábado (7), quando ele deveria passar por uma cirurgia na perna. No entanto, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica impediu a realização do procedimento. De acordo com Jaqueline, a equipe médica precisou suturar a perna do paciente e remarcar o procedimento.

Em nota, o Hospital Evangélico Mackenzie informou que o paciente será encaminhado a um leito e que a cirurgia está prevista para esta quarta-feira (11). A instituição não se manifestou a respeito dos demais pacientes que aguardam no local nem sobre as causas da demora para atendimento.