Saúde

Hospital de Curitiba tem pacientes à espera de internação por horas no pronto atendimento

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Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 10/11/26 18h19
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Foto: Divulgação | Hospital Evangélico

Pacientes que aguardam internação no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, enfrentam horas de espera no pronto atendimento, sem previsão de liberação de leitos. Um deles é William José Marcondes Moreira, que chegou à unidade às 7h desta terça-feira (10) e, até as 15h48, permanecia sentado em uma cadeira, mesmo com dificuldades para caminhar e dobrar a perna. Segundo a esposa, Jaqueline Oricini, outros cinco homens estavam na mesma situação, incluindo um paciente que já aguardava há mais de 24 horas.

O caso de William começou no sábado (7), quando ele deveria passar por uma cirurgia na perna. No entanto, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica impediu a realização do procedimento. De acordo com Jaqueline, a equipe médica precisou suturar a perna do paciente e remarcar o procedimento.

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Em nota, o Hospital Evangélico Mackenzie informou que o paciente será encaminhado a um leito e que a cirurgia está prevista para esta quarta-feira (11). A instituição não se manifestou a respeito dos demais pacientes que aguardam no local nem sobre as causas da demora para atendimento.

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