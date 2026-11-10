Após temporal de sábado, 660 mil pessoas seguem sem água na Grande Curitiba

O rompimento de uma adutora de grande porte deixou cerca de 660 mil pessoas sem água em Curitiba e Região Metropolitana (RMC) desde o temporal registrado no último sábado (7). O conserto da tubulação, que integra o sistema da Estação de Tratamento de Água (ETA) Passaúna, já foi concluído, mas o abastecimento ainda não foi totalmente restabelecido. Segundo a Sanepar, a normalização ocorrerá de forma lenta e gradual, com previsão de conclusão até a noite desta terça-feira (10).

A interrupção atingiu 55 bairros de Curitiba e Araucária, além de regiões próximas às divisas com Campo Largo, Campo Magro e Almirante Tamandaré. Entre os locais afetados estão Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio, Butiatuvinha, Campo Comprido, Orleans, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Fazendinha e Portão.

Segundo a companhia, o problema começou após os temporais de sábado, que provocaram sucessivas oscilações no fornecimento de energia elétrica. As interrupções comprometeram o funcionamento do sistema de abastecimento e provocaram variações bruscas de pressão na rede, resultando no rompimento de uma tubulação com quase um metro de diâmetro.

A adutora que foi danificada está localizada a aproximadamente quatro metros de profundidade, o que tornou o reparo mais complexo. As equipes precisaram acessar a estrutura subterrânea para realizar a manutenção e permitir a retomada da operação. A combinação de picos e quedas de pressão na tubulação, provocados pelas oscilações de energia, foi determinante para o rompimento.

Abastecimento será retomado gradualmente

Mesmo com a conclusão do reparo e a retomada da operação do sistema, a água não chega imediatamente a todos os imóveis. Isso porque os reservatórios precisam recuperar seus níveis e a rede de distribuição deve restabelecer a pressão necessária para atender às regiões afetadas.

Segundo a Sanepar, a recuperação tende a ser mais demorada em bairros situados em áreas elevadas ou distantes das estações de bombeamento. Por isso, moradores de uma mesma região podem perceber diferenças no horário de retorno do abastecimento.

Os moradores podem consultar a situação do abastecimento por endereço nos canais oficiais da Sanepar. A companhia também recomenda o uso consciente da água armazenada nas caixas-d’água durante o período de recuperação do sistema.