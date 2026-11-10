Enxaqueca pode causar alucinações e fazer pacientes verem fantasmas

Algumas pessoas com enxaqueca experimentam distorções visuais e alucinações que podem incluir movimentos ilusórios, tremores, cores estranhas e imagens fantasmagóricas. Cientistas da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, estão desenvolvendo novas abordagens para entender e influenciar as redes cerebrais responsáveis por essas percepções incomuns, que também podem ocorrer em indivíduos sem a condição neurológica. A pesquisa faz parte de um projeto de neurociência de quatro anos, financiado com 600 mil libras pelo Conselho de Pesquisa em Biotecnologia e Ciências Biológicas, segundo informações da agência internacional de notícias.

O programa investiga por que o cérebro às vezes fica sobrecarregado por informações visuais, produzindo percepções incomuns e experiências semelhantes a alucinações. O estudo utiliza tecnologia de estimulação cerebral não invasiva computacionalmente otimizada para examinar os mecanismos neurais responsáveis por essas distorções.

O neurocientista Jason Braithwaite, que lidera a pesquisa, explica que o trabalho aborda uma questão fundamental: como o cérebro normalmente mantém uma percepção estável e confiável, e o que acontece quando os mecanismos neurais responsáveis por essa estabilidade são interrompidos. Um objetivo importante é entender por que cérebros individuais respondem de maneira diferente a estímulos sensoriais ou procedimentos de estimulação cerebral idênticos, o que pode fornecer base para abordagens mais eficazes e personalizadas.

A pesquisa emprega um fenômeno conhecido como ofuscamento por padrões, no qual determinados padrões visuais podem desencadear perturbações perceptivas marcantes. Esse fenômeno e a sensibilidade visual atípica já foram investigados em pacientes, particularmente pessoas com enxaqueca com aura. Agora, os pesquisadores usam modelos anatômicos realistas em computador para calcular e otimizar onde os campos elétricos aplicados devem viajar no cérebro.

O programa envolve colaboração internacional com a empresa Neuroelectrics, sediada em Barcelona, cuja expertise em tecnologia sofisticada de estimulação cerebral multicanal e modelagem computacional é central para a pesquisa. A modelagem computacional leva em conta como a corrente elétrica viaja através do couro cabeludo, crânio, líquido cefalorraquidiano e tecido cerebral, permitindo prever como a estimulação será direcionada e distribuída dentro de redes cerebrais específicas.

Em vez de depender de arranjos relativamente simples de eletrodos colocados no couro cabeludo, a pesquisa usa estimulação transcraniana por corrente contínua multicanal avançada, permitindo muito maior direcionamento, focalização e controle sobre como os campos elétricos são dirigidos a regiões particulares do cérebro. Pela primeira vez, o programa investigará os efeitos de direcionar separadamente regiões de processamento visual precoce e tardio, antes de usar protocolos inovadores projetados para aumentar a excitabilidade em uma região cerebral enquanto simultaneamente a diminui em outra.

Em vez de simplesmente registrar se alguém experimenta distorções visuais, o programa usa métodos experimentais recém-desenvolvidos para examinar como diferentes tipos de perturbações perceptivas surgem e mudam à medida que a estimulação visual se torna mais exigente. Ao manipular cuidadosamente aspectos visuais dos estímulos experimentais e distinguir entre diferentes formas e intensidades de perturbação visual, os pesquisadores pretendem desenvolver uma compreensão mais detalhada da responsividade cortical.

Essas descobertas podem avançar a compreensão fundamental de por que algumas pessoas experimentam distúrbios visuais incomuns, incluindo os sintomas marcantes de aura associados à enxaqueca, enquanto outras não. Braithwaite afirma que entender os mecanismos neurais subjacentes pode fornecer novos insights sobre por que alguns indivíduos experimentam processamento sensorial anormal e distúrbios visuais. Ao explorar esses processos tanto em pessoas com enxaqueca quanto naquelas sem condições neurológicas, a pesquisa pode ajudar a informar abordagens mais personalizadas e sob medida para entender e tratar experiências sensoriais atípicas em vários distúrbios e condições.