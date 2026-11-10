Substância da urina pode revolucionar investigação de crimes com “GHB”

Uma substância química presente na urina pode revolucionar a investigação de crimes envolvendo o GHB, conhecido como droga do estupro. Pesquisadores da Universidade de Zurique descobriram que o GHB-pentose, um composto formado quando o organismo metaboliza o GHB, permanece detectável por até três dias após o consumo da droga, enquanto o GHB em si desaparece em cerca de seis horas no sangue e 12 horas na urina. A descoberta amplia significativamente a janela de tempo para provar casos de intoxicação criminosa, segundo estudo publicado na revista Drug Testing and Analysis.

O GHB é usado como droga recreativa e também aplicado secretamente em vítimas de crimes. Provoca perda de consciência e falhas de memória, mas sempre foi difícil de comprovar em exames forenses. Além da janela de detecção curta, o corpo humano produz naturalmente pequenas quantidades da substância, e ela também pode ser liberada após a morte, o que complica a análise.

O GHB-pentose foi identificado pela primeira vez em 2021 pela equipe liderada por Andrea Steuer, do Instituto de Medicina Forense da Universidade de Zurique. Trata-se de uma combinação do GHB com um açúcar, possivelmente ribose. Diferentemente do GHB puro, esse marcador biológico permanece na urina por mais tempo.

Estudos controlados posteriores confirmaram o potencial do marcador. Uma pesquisa de 2025 demonstrou que o GHB-pentose pode ser identificado na urina até três dias depois da ingestão. Faltava verificar se os resultados se manteriam nas condições variáveis da prática forense.

Confirmação em casos reais

Para o estudo mais recente, a equipe analisou 2.414 amostras de urina anonimizadas de casos forenses reais ocorridos entre 2024 e 2026, usando dois métodos independentes de espectrometria de massa. O GHB-pentose foi encontrado em todas as 21 amostras positivas para GHB de pessoas vivas.

Outras 14 amostras se mostraram especialmente reveladoras. Embora os níveis de GHB estivessem abaixo do limite estabelecido para o teste, o GHB-pentose ainda foi detectado. Em oito desses 14 casos, os detalhes sustentavam a suspeita de consumo ou administração anterior de GHB. Três envolviam crimes suspeitos: dois roubos e uma suposta agressão sexual. Neles, as amostras de urina foram coletadas apenas 13 a 16 horas após os incidentes. “Os achados oferecem a primeira indicação da prática forense de que o GHB-pentose permanece detectável além da janela usual de detecção do GHB”, afirma Andrea Steuer.

Aplicação em mortes suspeitas

O GHB pode se formar no corpo após a morte. Quando a substância é detectada em uma pessoa falecida, nem sempre fica claro se foi ingerida antes do óbito. O GHB-pentose, ao contrário, parece se formar apenas após a ingestão da droga. Em 20 amostras de urina de pessoas mortas, os pesquisadores encontraram níveis elevados de GHB, mas nenhum GHB-pentose. Em outras quatro amostras, ambas as substâncias foram detectadas. “O marcador também pode ser útil na investigação de mortes no futuro”, diz Steuer, ressalvando que mais pesquisas ainda são necessárias.

Os pesquisadores demonstraram que o GHB-pentose pode ser detectado usando dois métodos analíticos comuns em toxicologia forense. Isso permite incorporar sua detecção aos fluxos de trabalho laboratoriais existentes, embora ainda não exista um padrão de referência comercialmente disponível. “Quando há suspeita de que o GHB foi administrado, agora testamos rotineiramente o GHB-pentose também”, observa Steuer.

Os achados são promissores, mas ainda não permitem conclusões definitivas sobre a confiabilidade diagnóstica ou o período máximo de detecção em cada caso individual. Permanece fundamental avaliar os resultados laboratoriais e as circunstâncias de cada caso em paralelo.