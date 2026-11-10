Dono de propriedade rural é multado em R$ 43 mil por corte de árvores nativas no Paraná

Uma propriedade rural de Rebouças, na região Centro-Sul do Paraná, foi multada em R$ 43,2 mil após a identificação do corte irregular de 144 árvores nativas. A infração foi constatada pela Polícia Militar Ambiental nesta segunda-feira (9), durante fiscalização motivada por denúncia anônima.

A vistoria ocorreu na localidade de Marmeleiro de Baixo. No local, os policiais verificaram que a vegetação havia sido retirada sem autorização ambiental para abrir espaço ao cultivo de erva-mate.

Entre as espécies cortadas estavam aroeira, branquinho e guabirobeira, todas nativas da Mata Atlântica. De acordo com a corporação, as árvores integravam uma área de vegetação em estágio médio de regeneração — ou seja, que passava por um processo natural de recuperação após intervenções anteriores.

Além da multa aplicada ao proprietário, a área atingida foi embargada. Com a medida, ficam proibidas novas atividades agropecuárias no terreno até que haja regularização junto à autoridade competente.

A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPMA), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), após o recebimento de informações pelo Disque-Denúncia 181.

Corte de árvores nativas exige autorização no Paraná

Conforme as orientações do Instituto Água e Terra (IAT), o corte de espécies florestais exóticas, como uva-do-Japão, pinus e eucalipto, geralmente não exige autorização prévia, exceto quando as árvores estão localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP).

Já a retirada de espécies nativas, como a araucária e a aroeira, depende obrigatoriamente de licença ambiental, independentemente do local em que estejam.

Como denunciar crimes ambientais?

A Polícia Militar orienta que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 (Disque-Denúncia) ou pelo 197 (Polícia Civil).

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Caso o crime ou infração ambiental esteja ocorrendo no momento da constatação, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.