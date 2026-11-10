Entenda por que as exportações do Paraná cresceram 6,8% e chegaram a US$ 21,15 bilhões

O avanço do agronegócio, especialmente das exportações de soja e carne de frango, foi o principal responsável por impulsionar as vendas internacionais do Paraná, que cresceram 6,8% e alcançaram US$ 21,15 bilhões entre janeiro e outubro de 2026.

O aumento das vendas de produtos agrícolas e de proteína animal, aliado à expansão dos negócios com países como Índia e Japão, ajudou o estado a alcançar US$ 21,15 bilhões em exportações entre janeiro e outubro, crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período de 2025.

O resultado representa US$ 1,35 bilhão a mais em receitas, mesmo diante das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos e da desaceleração da economia chinesa.

Entre os destaques do setor estão o óleo de soja, cujas vendas praticamente dobraram, e a carne de frango, que registrou crescimento de 25,4%. Somente esses dois produtos responderam por aproximadamente US$ 1,17 bilhão do aumento das receitas com exportações.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), organizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). O óleo de soja bruto registrou uma das maiores expansões, de 100,4%, passando de US$ 431,08 milhões para US$ 863,86 milhões. A carne de frango movimentou US$ 3,66 bilhões, contra US$ 2,92 bilhões no ano anterior, consolidando-se como o segundo produto mais exportado pelo estado.

A soja em grão continuou liderando as vendas internacionais, com US$ 4,43 bilhões, alta de 9,7%. Já o farelo de soja registrou crescimento de 18,4%, alcançando US$ 1,26 bilhão. Juntos, esses quatro produtos responderam por aproximadamente 48,3% de toda a receita obtida pelo Paraná com o comércio exterior.

Índia e Japão ampliam participação nas exportações

A expansão das vendas para mercados asiáticos também contribuiu para o resultado. A Índia aumentou em 73% as compras de produtos paranaenses, movimentando US$ 865,37 milhões e assumindo a quarta posição entre os principais destinos das exportações do estado.

O Japão apresentou crescimento de 70,8%, com US$ 542,23 milhões em compras. Apesar desses avanços, a China continua como maior parceira comercial do Paraná, com US$ 4,78 bilhões, o equivalente a 22,6% das exportações. Argentina e Estados Unidos aparecem na sequência, com US$ 1,20 bilhão e US$ 909,77 milhões, respectivamente.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o desempenho demonstra a capacidade do setor exportador paranaense de ampliar negócios mesmo diante de restrições internacionais.

“A China está apresentando taxas de crescimento econômico menos pronunciadas, enquanto os Estados Unidos vêm impondo duras barreiras tarifárias ao País, o que não impediu a ampliação dos negócios do Estado com o mercado externo, refletindo, por exemplo, na forte expansão das vendas para a Índia e o Japão”, analisa.

Importações crescem mais rapidamente e reduzem saldo comercial

Apesar do avanço das exportações, as compras de produtos estrangeiros cresceram em ritmo ainda maior. Entre janeiro e outubro, o Paraná importou US$ 19,50 bilhões, contra US$ 17,02 bilhões no mesmo período de 2025, aumento de aproximadamente 14,6%.

Os adubos e fertilizantes lideraram as importações, com US$ 2,37 bilhões. Em seguida aparecem os automóveis, cujas compras aumentaram 462%, passando de US$ 354,88 milhões para quase US$ 2 bilhões. Óleos e combustíveis também se aproximaram de US$ 2 bilhões, com crescimento de 70,9%.

Mesmo com a alta das importações, o Paraná manteve saldo comercial positivo de US$ 1,65 bilhão. O resultado, entretanto, foi inferior aos aproximadamente US$ 2,78 bilhões registrados no mesmo período de 2025, já que as compras internacionais avançaram mais rapidamente do que as vendas.