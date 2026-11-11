Estradas do Paraná hoje: BR-277 com bloqueio e obra de grande porte na PR-423

Motoristas que circulam pelas rodovias do Paraná nesta quarta-feira (11) enfrentam bloqueios temporários e pontos de intermitência devido a frentes de obras e serviços de conservação em vias do estado. Na Região Metropolitana de Curitiba, a duplicação da PR-423 em Campo Largo concentra as principais intervenções com interdições ao longo do dia, enquanto concessionárias realizam manutenções em trechos das BRs 277, 153 e 369.

Obras e bloqueios programados

BR-277 e PR-423 (Campo Largo)

Data : Quarta-feira (11).

: Quarta-feira (11). Local : BR-277 (km 134) e PR-423 (entre os km 33 e 34, em Campo Largo).

: BR-277 (km 134) e PR-423 (entre os km 33 e 34, em Campo Largo). Duração prevista: Entre 9h30 e 15h30, com interdições pontuais.

Entre 9h30 e 15h30, com interdições pontuais. Resumo do impacto: A movimentação de estruturas para a instalação de vigas pré-moldadas na duplicação da PR-423 exige quatro bloqueios totais temporários na BR-277, com cerca de 7 minutos cada. Na PR-423, serão quatro bloqueios totais de aproximadamente 45 minutos cada, além de interrupções na Rua Teodoro Augustyn.

PR-592 (Nova Prata do Iguaçu)

Data: Quarta-feira (11).

Local: Quilômetro 15, no trecho de acesso à Usina Salto Caxias.

Duração prevista: Sem previsão de liberação normal.

Resumo do impacto: A rodovia permanece totalmente interditada devido ao rompimento de uma galeria pluvial causado por chuvas anteriores, exigindo desvios e atenção dos motoristas na região.

PR-160 (Telêmaco Borba)

Data: Quarta-feira (11).

Local: Quilômetro 215.

Duração prevista: Durante todo o dia.

Resumo do impacto: Obras de construção de um novo viaduto operam no sistema Pare e Siga, causando lentidão e interrupções no tráfego local.

Frentes de conservação e pavimentação

A EPR Litoral Pioneiro executa serviços de fresagem, ampliação, sinalização e manutenção em trechos concessionados, com possibilidade de interdição de faixas ao longo do dia:

BR-277: Km 42 ao 43 (fresagem sentido Litoral) e km 68 ao 83 (ampliação em ambos os sentidos).

Km 42 ao 43 (fresagem sentido Litoral) e km 68 ao 83 (ampliação em ambos os sentidos). BR-153 : Km 01 ao 52 (ampliação em ambos os sentidos).

: Km 01 ao 52 (ampliação em ambos os sentidos). BR-369 : Km 04 ao 22 (ampliação em ambos os sentidos).

: Km 04 ao 22 (ampliação em ambos os sentidos). PR-092 : Km 201 e km 228 ao 253 (manutenção); km 287 (sinalização horizontal com sistema Pare e Siga).

: Km 201 e km 228 ao 253 (manutenção); km 287 (sinalização horizontal com sistema Pare e Siga). PR-151 : Km 179 e km 199 (manutenção); km 274 ao 277 e km 290 ao 295 (fresagem).

: Km 179 e km 199 (manutenção); km 274 ao 277 e km 290 ao 295 (fresagem). PR-407 : Km 00 ao 03 (sinalização horizontal).

: Km 00 ao 03 (sinalização horizontal). PR-411: Km 07 (recuperação de ponte com sistema Pare e Siga).

Condições gerais de tráfego no Paraná

O fluxo de veículos apresenta normalidade nos principais corredores de ligação do estado. Na BR-277 (Serra da Esperança), o tráfego é moderado a intenso, com pontos de atenção devido à neblina, mas sem retenções graves. Na BR-376 (descida para Santa Catarina) e na BR-116, na Região Metropolitana de Curitiba e sentido sul, o fluxo segue moderado a normal e sem registros de bloqueios emergenciais.

As intervenções listadas concentram-se nas programações para o dia atual, sem registros de obras com prazos de conclusão estendidos para além desta data nos boletins oficiais divulgados.