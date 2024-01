A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), resgatou 15 trabalhadores paraguaios que estavam em situação análoga à escravidão em uma área rural de Icaraíma, município na região noroeste do Paraná. Entre os resgatados, quatro possuem menos de 18 anos.

A ação aconteceu na terça-feira (23) e contou com o auxílio do Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal e a Prefeitura de Icaraíma. As equipes ficaram sabendo da situação dos trabalhadores por conta de uma denúncia anônima, que informou que as vítimas estariam vivendo em condições precárias.

Foto: divulgação | BPFron

Ao chegarem ao local, as equipes policiais constataram a veracidade das informações e localizaram os 15 trabalhadores paraguaios em situação análoga à escravidão.

Trabalhadores resgatados em área rural do Paraná não estavam recebendo salário

A polícia fez uma vistoria nos alojamentos e identificou uma série de irregularidades, incluindo a ausência de pagamento de salários e de registros, além da falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e condições precárias de alimentação.

Foto: divulgação | BPFron

O perito do MPT, responsável pela análise das condições de trabalho, confirmou as irregularidades e determinou o resgate imediato dos trabalhadores. Com o apoio da Prefeitura de Icaraíma, foi providenciado o deslocamento das vítimas para um abrigo em Umuarama, município próximo da região. No local, os paraguaios receberão assistência e acolhimento.

A operação continua investigando o crime para identificar os responsáveis pela exploração dos trabalhadores.

Foto: divulgação | BPFron

