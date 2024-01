Depósito ilegal de recicláveis é encontrado em bairro turístico de Curitiba

Um depósito de materiais recicláveis localizado no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, foi considerado irregular e “potencialmente poluidor”, de acordo com decisão da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Investigações apontam que o depósito ilegal existia desde pelo menos 2007, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

LEIA TAMBÉM:

>> Creche em Curitiba é furtada três dias consecutivos; “Estou acabada”, desabafa educadora

>> Alerta máximo! Curitiba e litoral seguem sob risco de fortes tempestades!

A denúncia foi oferecida ao homem que mantinha o depósito ilegal. Foram encontrados ainda na região indícios de supressão de vegetação em área de preservação permanente (inclusive com queimadas) e a existência de vários animais (bodes, galos e galinhas) em situação de maus-tratos, sem acesso à alimentação adequada e submetidos a risco pelo ambiente impróprio para eles.

A denúncia cita os delitos de maus-tratos a animais, impedimento à regeneração natural da vegetação e funcionamento sem licença de estabelecimento potencialmente poluidor.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem