A Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, a 500 quilômetros da capital do Paraná, trabalha na instauração de um inquérito que investiga mais uma ação que danificou uma torre de transmissão de Furnas, que distribui energia elétrica da usina de Itaipu. A estrutura não chegou a cair, mas um de seus cabos de aço foi completamente rompido. Não houve comprometimento no fornecimento do serviço.

LEIA MAIS – IPVA 2023: Veículos com placas final 7 e 8 estão com boleto “pela boa”; Saiba como pagar!

A reportagem da Gazeta do Povo apurou que, ainda nesta segunda-feira (23), deve ocorrer uma reunião entre representantes da Polícia Federal, da Copel (Companhia Paranaense de Energia) e de Furnas para debater um protocolo que garanta mais agilidade no acionamento de órgãos de fiscalização e investigação em novos casos que possam ser registrados.

O novo caso, identificado no fim de semana, foi em uma área rural entre os municípios de Toledo e São Pedro do Iguaçu, no oeste paranaense. No sábado (21), peritos da Polícia Federal estiveram no local e reparos começaram a ser feitos, impedindo que a estrutura tombasse. O que a Polícia Federal quer saber é se a torre foi atacada agora ou se foi no início do mês, mesmo período em que outra torre foi vandalizada no Paraná – caso registrado na madrugada após ataques e depredação registrados em Brasília, à sede dos Três Poderes.

LEIA AINDA – Quadrilha que roubou van do show de Harry Styles é presa em Curitiba; Prejuízo gerado por eles é milionário

Preliminarmente, a PF não fala em sabotagem, mas os indícios encontrados até agora apontam para ação humana intencional neste novo episódio, apurou a reportagem da Gazeta do Povo, considerando que o cabo de aço que dá sustentação à torre foi “rompido” quase que de forma cirúrgica.

A PF trabalha na identificação dos autores. A tentativa anterior, no município de Medianeira, também no Paraná, fica a poucos quilômetros do local onde houve esse novo registro.

Segundo caso envolvendo suspeita de sabotagem em torre de energia no oeste do Paraná

Este caso é o segundo registrado na região oeste do Paraná em poucos dias. O primeiro foi em Medianeira, onde os cabos de sustentação de uma torre de transmissão de Furnas foram cortados e uma delas caiu. Outras três estruturas ficaram danificadas. Não houve prejuízo no fornecimento de energia. Este primeiro inquérito segue em investigação.

A reportagem entrou em contato com Furnas e com a Aneel e segue aberta às manifestações oficiais sobre o caso.

Veja que incrível