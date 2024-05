Stellantis investirá R$ 14 bilhões no Polo Automotivo de Betim-MG

Em encontro realizado na segunda-feira (20/05), no Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais, o Presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, recebeu o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e anunciou um aporte de R$ 14 bilhões em investimentos de 2025 a 2030. O maior investimento da história do Polo Automotivo Stellantis de Betim.

Também foi confirmada a expansão da linha de motores, que produzirá as motorizações dos futuros lançamentos da Stellantis na região, incluindo os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid. Os primeiros modelos com essa tecnologia estão previstos para chegar ao mercado no segundo semestre deste ano.

“Prestes a completar 48 anos, o Polo Automotivo Stellantis de Betim tem uma trajetória marcada pelo sucesso, produzindo modelos que lideram os seus segmentos no Brasil. Com este novo investimento de R$ 14 bilhões, vamos dar sequência ao incrível legado desta fábrica, direcionando o valor para renovar nossa linha de produtos, desenvolver novas tecnologias e gerar novos empregos”, afirmou Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

O ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões de 2025 a 2030 anunciados pela Stellantis para América do Sul é o maior da história da indústria automotiva na região. O montante impulsionará o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios. Com isso, a Stellantis caminha para ser a protagonista da mobilidade segura, sustentável e acessível.

Referência no desenvolvimento de powertrains e tecnologia Bio-Hybrid

A nova linha de motores amplia a capacidade de produção do Polo Automotivo de Betim para 1,1 milhão de motores por ano, e foi planejada para produzir motores flex de alta eficiência, baixas emissões, e que serão associados às tecnologias de hibridização, consolidando o Brasil como hub de referência global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid. Para a implantação foram investidos R$ 454 milhões.

As novas tecnologias Bio-Hybrid foram desenvolvidas pelo Tech Center Stellantis na América do Sul, em associação com fornecedores, pesquisadores e outros parceiros que constituem o ecossistema de inovação impulsionado pela empresa. Trata-se de uma oportunidade para o fortalecimento da engenharia brasileira e da indústria nacional. Com aplicação flexível, as tecnologias podem ser utilizadas em diferentes modelos produzidos pela Stellantis em todos os Polos Automotivos da região. (Foto: Stellantis/Divulgação).