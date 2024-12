SOFT Ice Cream promete novas lojas no Paraná e prevê faturamento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A SOFT Ice Cream anunciou um plano de expansão que prevê aumentar em 300% o faturamento em 2025. Com um resultado estimado de R$ 2,6 milhões em 2024, a rede pretende atingir a marca de R$ 8 milhões no próximo ano, impulsionada pela abertura de novas unidades e pela consolidação do modelo de franquias.

Atualmente com oito lojas em operação, em Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), Apucarana (PR), Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC), Varginha (MG) e Itabuna (BA), a SOFT se prepara para inaugurar mais cinco unidades nos primeiros meses de 2025. As novas lojas estarão localizadas em Ubatuba (SP), Guaratuba (PR), Maringá (PR), Londrina (PR) e Goiânia (GO). Outras cinco franquias já estão em processo de análise de ponto comercial.

“O nosso objetivo para 2025 é ambicioso, mas estamos confiantes na força do modelo que construímos. Nosso foco está em oferecer um produto diferenciado, que une sabor, qualidade e uma experiência acessível ao público”, afirma Matheus Krauze, sócio fundador da marca.

Estratégia de expansão

O sucesso da SOFT Ice Cream, segundo Krauze, está atrelado a um modelo de negócios eficiente, com lojas em formatos flexíveis, baixa metragem e foco no consumo rápido. “Essa abordagem reduz custos operacionais e mantém margens atrativas para os franqueados”, aponta.

O investimento inicial para uma loja da marca é a partir de R$ 269 mil, com taxa de franquia já embutida. Além disso, a produção centralizada em fábrica própria permite maior controle de qualidade e escalabilidade.

Com um prazo médio de retorno de 24 meses, o faturamento mensal esperado para o franqueado é de R$ 50 a R$ 60 mil, com uma taxa de lucro de 20% ao mês. Os royalties são fixados em 6%, e o capital de giro já está embutido no valor do investimento. Outro diferencial da SOFT é que a rede não cobra taxa de publicidade.

“Estamos expandindo com responsabilidade, escolhendo locais estratégicos e parceiros alinhados aos valores da marca. Cada nova unidade é projetada para replicar a experiência que tornou a SOFT um sucesso no Paraná e em outras cidades do Brasil”, destaca Krauze.