Sobe para cinco o número de mortos após temporais no Paraná

Cinco pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o Paraná desde a última quarta-feira (9). Nesta terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um morador da Comunidade das Pacas, em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O homem estava desaparecido desde domingo (13), quando saiu de casa para consertar canos de água de uma nascente. O trajeto exigia a travessia de uma ponte submersa, tomada pela forte correnteza devido ao nível elevado do rio.

Na segunda-feira (14), o corpo de outro homem havia sido encontrado em Rio Branco do Sul, também na RMC, às margens do Rio Ribeira. A região é uma das mais atingidas por alagamentos e enchentes provocadas pelas tempestades no Vale do Ribeira ao longo da última semana.

Além dessas vítimas na RMC, outras três mortes foram registradas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na manhã de quinta-feira (10). Uma família — dois adultos e uma criança — morreu após o desabamento de um barranco sobre a residência onde todos dormiam.

Outro morador segue desaparecido em Rio Branco do Sul. O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) mantém as buscas na região.

De acordo com a Defesa Civil, 14.675 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 60 municípios do Paraná. O balanço aponta 2.568 pessoas desalojadas ou desabrigadas, 2.680 casas danificadas e uma residência totalmente destruída.