Bombeiros encontram corpo durante buscas após enchentes na Grande Curitiba

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná localizaram, na tarde desta segunda-feira (14), o corpo de um homem às margens do Rio Ribeira, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A região é uma das mais atingidas pelos alagamentos e enchentes provocadas pelas tempestades no Vale do Ribeira ao longo da última semana.

Os trabalhos de resgate na área começaram na manhã de domingo (13) e envolveram o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e o Posto de Bombeiros Comunitário do município. Para acessar os locais afetados pela subida do nível da água, as equipes utilizam barcos de rafting, motos aquáticas para corredeiras e veículos 4×4. As buscas por outros possíveis desaparecidos continuam de forma ininterrupta.

O corpo localizado foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica para os trabalhos de identificação. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), toda a estrutura de socorro está mobilizada para atender os municípios atingidos.

Para coordenar a resposta aos estragos, o Governo do Estado mantém um Gabinete de Gestão Integrada em operação 24 horas por dia no Centro Integrado de Comando e Controle, em Curitiba. Além das ações diretas na água, os bombeiros montaram postos de comando avançado em Cerro Azul e Adrianópolis para direcionar o atendimento às ocorrências mais graves no Vale do Ribeira.