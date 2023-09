O estado do Paraná está sob vários alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre eles, dois alertas laranjas que apresentam risco de tempestades (válidos até o final da manhã desta quarta-feira (13), além de outros três alertas amarelos (dois para risco de chuvas fortes e um de baixa umidade.

O tempo em todo o Paraná vai dar uma “enlouquecida” nos próximos dias. O calor dará espaço para as chuvas fortes, que serão sucedidas de uma queda brusca nas temperaturas. Na sexta-feira os termômetros vão registrar uma queda acentuada na sensação térmica e em algumas regiões, especificamente em Guarapuava, há risco até de gear.

Segundo o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Simepar, a observação do climas nos próximos dias será determinante para cravar o risco de geada ou não. “Geada, na sexta, por conta de temperatura bem baixa, haverá risco! Mas também vai depender se o solo não estiver muito úmido, molhado. É preciso acompanhar amanhã e quinta-feira, as previsões”, disse.

Para esta quarta-feira a previsão aponta que a máxima em Curitiba chega a 31°C e na sexta cai a apenas 20°C.

