Partiu ver a sereia de Paranaguá? A Athena aguarda toda a família no Aquário, um passeio especial e pertinho de Curitiba, localizado em Paranaguá, no litoral Paranaense.

Segundo a organização do Aquário de Paranaguá, a sereia logo vai voltar para o fundo do mar e o fim de semana vai ser a despedida. A Athena vai estar a disposição para fotos e vai conversar com o público. Em seguida, ela vai fazer o famoso mergulho no tanque oceânico para encantar todos os visitantes.

Sereia de Paranaguá

Neste fim de semana, fique atento aos horário. No sábado (04), às 14h30 e no domingo (05), às 11h e às 14h30. O valor da entrada custa R$ 28, crianças de 5 a 12 e idosos acima de 60 anos anos pagam R$ 14. A venda é feita exclusivamente pela internet. Além da sereia, conta com vários animais marinhos, inclusive pinguins.

Mais informações pelo site www.aquariodeparanagua.org ou pelo telefone 41 2152-4880.