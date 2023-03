As fortes chuvas que caíram no Paraná provocaram o transbordo de uma barragem na manhã deste domingo (5), em Bandeirantes, Norte do Estado. Pelo menos 200 casas foram atingidas pela enchente. A prefeitura declarou estado de calamidade pública e informou que o volume de chuvas ultrapassou os 150 mm. O abastecimento de água na cidade está comprometido.

Ao longo do dia, a Defesa Civil da cidade montou pontos de apoio para auxiliar a população atingida. Conforme nota divulgada pelo Instagram da prefeitura, os pontos de coleta e doações de itens de necessidade básica, como alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e limpeza são as sedes das escolas Yukiti Matida e Bela Vista.

Ainda conforme a prefeitura, a Farmácia Central está disponibilizando medicamentos para quem precisa. Duas igrejas católicas – Santa Terezinha e São Miguel Arcanjo – também auxiliam com planos de emergência, oferecendo marmitas e colchões.

A prefeitura pede que os moradores das áreas rurais não tentem cruzar pontes, até que uma avaliação seja feita pela Defesa Civil.

Vídeo mostra a força da água quando invadiu a cidade do interior do Paraná. Foto: Reprodução.

Calamidade Pública

No decreto de calamidade pública, emitido pelo prefeito Jaelson Ramalho Matta (Podemos), a informação é de rompimento de barragem no Rio Ribeirão das Antas. Para tomar a medida, a prefeitura considera “que ocorreu precipitação de aproximadamente 150mm de chuva concentrados num curto período de tempo, que teve como consequência transposição de barragem, ocasionado dezenas de casas em situação de emergência, dada a enchente ocasionada, aumentando a demanda e necessidade de resposta imediata da administração pública”, diz parte do texto.

Ainda conforme o decreto, “como consequência desse desastre, resultaram os danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos públicos e privados”.

O decreto completo está disponível neste link.

As fotos abaixo são colaboração de Allysson Silva / Emotion Films.

Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films Foto: Colaboração/Allysson Silva / Emotion Films

