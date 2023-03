Morre esposa alvejada a tiros por marido ciumento no Paraná

A jovem Kelly Cristina Alves dos Santos, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos causados por disparos efetuados pelo suspeito, o marido, em 18 de fevereiro passado, em Ponta Grossa, Campos Gerais. Ela morreu após ficar dias internada por causa do disparo que atingiu do abdômen. Kelly, inclusive, chegou a prestar um depoimento ainda quando estava internada no hospital. Daverson Mateus dos Santos, suspeito do crime de feminicídio, está foragido.

Câmeras de segurança flagraram a discussão. Foram três tidos para o alto e um que atingiu Kelly Cristina no abdômen. Após o disparo que acertou a esposa, o homem saiu correndo do local a deixando caída no meio da rua.

Kelly chegou a ser socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital. Ela passou por cirurgia e chegou até a prestar depoimento, mas morreu neste sábado (04) aos 27 anos.

Crime ocorreu no meio da rua. Kelly foi atingida no abdômen e largada à própria sorte pelo atirador. Foto: Reprodução.

Cadê o atirador?

Daverson Mateus dos Santos está foragido e irá responder pelo crime de homicídio. A reportagem tentou contato com a defesa de Daverson Mateus dos Santos, mas sem sucesso.

