Recorde! PRF apreende 195 toneladas de drogas em 2023 no Paraná

Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou um recorde na apreensão de drogas no Paraná em 2023. Foram mais de 195 toneladas de drogas divididas entre maconha, cocaína e crack. Esse número representa um novo recorde histórico de apreensões feitas pela PRF no estado. Até então, o maior montante havia sido registrado em 2020, quando 148 toneladas foram apreendidas.

Segundo o balanço da PRF, a apreensão representa uma alta de 46% no volume de apreensões em relação a em relação a 2022, quando as equipes da PRF retiraram de circulação 133 toneladas de entorpecentes.

Maconha lidera apreensões

A droga mais apreendida em 2023 no Paraná foi a maconha e seus derivados (192 toneladas), seguida por cocaína (2,7 toneladas) e pelo crack (859 quilos). No total, 576 pessoas foram detidas pela PRF por tráfico de drogas no estado. Dentre as regiões do estado, a que mais apreendeu maconha foi a região oeste (Cascavel) e a que mais apreendeu cocaína foi a região centro-oeste (Guarapuava).

Junto com as drogas a PRF apreendeu significativa quantidade de armas e munições contrabandeadas. Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52% —passaram de 137 para 208 armas, de diferentes calibres. Já as apreensões de munições quase quintuplicaram —saltaram de 2,3 mil para 11 mil unidades.

Junto com as drogas a PRF encontrou armas contrabandeadas. Foto: Divulgação/PRF.

Outro crime que traz danos diversos à sociedade brasileira, o contrabando de cigarros registrou uma alta de 5%, com mais de 33,5 milhões de carteiras apreendidas no estado. Em 2023, quase mil pessoas foram detidas pelo crime de contrabando.

“Todo esse aumento significativo do volume de apreensões é reflexo, entre outros fatores, do trabalho diário e do empenho das nossas equipes de policiais rodoviários federais, não apenas nos trechos próximos à fronteira, mas em todas as regiões do Paraná”, explicou o superintendente da PRF, Fernando César Oliveira.

A utilização de tecnologia contra o crime também se faz presente nesse recorde. “O Polícia Rodoviária Federal vem aprimorando o uso de ferramentas de tecnologia e priorizando seu setor de inteligência, como forma de otimizar as abordagens, o que também se reflete nos excelentes números deste balanço de 2023″, disse o superintendente, que destacou ainda a integração da PRF com outras forças de segurança.

