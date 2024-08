No fim da tarde deste domingo (11), a Polícia Científica do Paraná divulgou que estava enviando para São Paulo os materiais coletados em Cascavel para ajudar na identificação das vítimas do acidente aéreo que ocorreu na última sexta-feira (9), em Vinhedo (SP).

No oeste do Paraná, a instituição atendeu 30 famílias e realizou 31 coletas de DNA, dentro do protocolo de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI).

As amostras de perfil genético, além de 19 documentações odontológicas e médicas coletadas pela instituição, serão entregues embaladas e lacradas à Polícia Científica de São Paulo.

Foto: Divulgação/Polícia Científica do Paraná

Todas as vítimas foram retiradas de avião

O Corpo de Bombeiros de São Paulo concluiu no sábado (10) a retirada dos corpos das 62 vítimas do acidente com a aeronave da Voepass. O avião saiu do Aeroporto de Cascavel e caiu em um condomínio residencial no bairro Capela, em Vinhedo.

Todos os mortos já foram transferidos para o Instituto Médico-Legal (IML), em São Paulo, para identificação.

A expectativa é iniciar a liberação dos corpos ainda neste domingo, para que os familiares possam dar início aos sepultamentos. Os documentos e materiais genéticos coletados no Paraná vão contribuir com esse processo.

Voepass vai coletar autorizações para liberação dos corpos

Em acordo entre as Defensorias Públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo, os Ministérios Públicos dos dois estados e a Voepass, foi estabelecido que a empresa será responsável por entrar em contato com familiares para coletar a autorização necessária para liberação, transporte e entrega dos corpos.

A Delegacia de Polícia de Vinhedo já recebeu ofício sobre o acordo. O canal da companhia foi disponibilizado às famílias atendidas pelas Defensorias Públicas e pelo Ministério Público, tanto em São Paulo quanto no Paraná, e também por meio do canal exclusivo de telefone/WhatsApp (41 9 9232-2977). O e-mail disponibilizado pela Voepass para informações sobre as autorizações é ericson.lima@voepass.com.br.

Na manhã deste domingo, o serviço do cartório de registro civil esteve no anfiteatro do Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP, na cidade de São Paulo, onde as instituições concentram o atendimento às famílias.

No sábado, um acordo entre Defensorias Públicas, IML de São Paulo, Ministérios Públicos e a Voepass permitiu que os corpos das vítimas sejam enviados às suas cidades sem a presença de um familiar em Vinhedo. O protocolo padrão de atendimento do IML exige a presença para autorizar liberação, transporte e entrega.

Acidente de avião em Vinhedo

O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo (SP). De acordo com a companhia aérea, as vítimas estavam em um avião turboélice, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel às 11h58.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. Mas a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo.

