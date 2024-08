Voepass divulga lista de passageiros de avião que caiu em Vinhedo

A Voepass Linhas Aéreas divulgou no final da tarde desta sexta-feira (09) a lista completa de passageiros que estavam à bordo do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo. O avião com 61 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no começo da tarde desta sexta-feira (09).

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, mas caiu no meio do caminho, num condomínio residencial em Vinhedo. A queda da aeronave foi flagrada por diversas testemunhas em cantos diferentes da cidade. Assista aqui aos vídeos.



Confira a lista:

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

Jose Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

Jose Cloves Arruda

Nelvio Jose Hubner

Gracinda Marina Castelo da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hiales Carpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Ioslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria Deoliveira

Antonio Deoclides Zinu Junior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique da Silva

Maria Valdete Bartnik

Renato Bartnik

Hadassa Maria da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

Jose Carlos Copetti

Andre Michel

Sarah Sellalanger

Edilson Hobold

Rafael Fernando dos Santos

Lizibba dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusso do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alipio Santos Neto

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Dalucca Bueno

Miguel Arcanjo Rodridues Junior

Diogo Avila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Arianne Risso

