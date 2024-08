Passageiro perde embarque de avião que caiu em Vinhedo e se emociona

Em Cascavel, passageiros que não conseguiram embarcar no voo da Voepass com destino a Guarulhos ficaram bastante emocionados ao saber que a avião que eles perderam acabou caindo na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no começo da tarde desta sexta-feira (09). O acidente não registrou sobreviventes. Ao todo, quatro tripulantes e 58 passageiros morreram. A queda da aeronave foi flagrada por diversas testemunhas em cantos diferentes da cidade. Assista aqui aos vídeos.

Adriano Assis, do Rio de Janeiro, chegou às 9h40 no aeroporto de Cascavel, mas acabou perdendo o voo. Ele contou o que aconteceu em entrevista para um repórter da RPC, afiliada da TV Globo, durante uma reportagem no Jornal Hoje. “Eu estava fazendo um trabalho no Hospital Regional de Toledo. Quando cheguei aqui no aeroporto, a Latam estava fechada, mas o voo ia sair pela Voepass. Normalmente o aeroporto sempre tem um guichê aberto, mas não tinha ninguém”, conta.

Sem informações sobre o voo, Adriano Assis aguardou por avisos no aeroporto. “Eu fiquei lá em cima, tomei um café, esperei. O microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Quando eu desci, já era 10h30. Tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando e quando deu 10h41, mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque o embarque acontecia uma hora antes. Nesse momento eu discuti com ele, e foi isso. Ele salvou a minha vida”, conta Assis.

Após saber da queda do avião, Assis acabou abraçando o funcionário da companhia aérea, bastante emocionado. “Se ele não tivesse feito esse trabalho dele, talvez eu não estaria aqui dando essa entrevista”, conta, aliviado.

Avião rodopiou no ar

Em entrevista para o repórter Tiago Américo, da EPTV, afiliada da TV Globo da região de Vinhedo, uma moradora do residencial em que o avião caiu contou toda a aflição ao flagrar a aeronave caindo próximo da sua casa. “Ouvi um barulho muito intenso em cima da minha casa. Achei que fosse um helicóptero que fosse pousar. Quando olhei para o céu, vi o avião rodopiando no ar. Eu achei que ele fosse cair em frente a minha casa. Pensei que fosse cair ali, corri para as vizinhas para ver se elas saíam de casa”, contou a moradora.

Rosana relatou que ouviu uma única explosão. A aeronave bateu no chão e logo explodiu. “Eu corri perguntando para as vizinhas se elas tinham ligado para os Bombeiros. O resgate chegou rápido, questão de dez minutos”, informou.

Força-tarefa e dezenas de viaturas no local

Em frente ao residencial onde o avião caiu, uma força-tarefa foi montada na região para dar todo o suporte para a identificação de vítimas e apuração das circunstâncias do acidente. Dezenas de viaturas, entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, IML, estão no atendimento do acidente.

Apesar do avião cair num condomínio com dezenas de casas, a aeronave caiu numa área de jardim. Não houve registro de vítimas em solo. A prefeitura de Vinhedo informou que não há sobreviventes entre os quatro tripulantes e 58 passageiros do acidente aéreo.

