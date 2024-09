Pra salvar vidas, nova área de escape está quase pronta em estrada do Paraná

Uma nova área de escape no Paraná está quase pronta. O dispositivo na PR-170 em Pinhão, na região Centro-Sul, conhecido como Curva da Ferradura e ponto de vários acidentes já recebe sinalização. A área de escape foi executada durante a obra de restauração da PR-170 entre o acesso para a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto e Faxinal do Céu, distrito de Pinhão.

Ela conta com sinalização horizontal e vertical específica para direcionar o condutor com veículo descontrolado, que entra em uma caixa de desaceleração até parar, em segurança.

O dispositivo está localizado no km 467 da rodovia, trecho conhecido como Curva da Ferradura. “É uma obra muito importante, que vai atender os caminhões que não conseguem realizar a frenagem, por se tratar de uma curva fechada, muito antiga. Agora fizemos a revitalização desse trecho, com sinalização horizontal e vertical, e essa novidade, que vai ajudar a salvar muitas vidas”, afirmou o governador Ratinho Junior que esteve na futura área de escape na quinta-feira (29).

O dia da inauguração do dispositivo não foi informado pelo governo estadual.

Teste feito na obra

O dispositivo foi utilizado uma vez, ainda durante a obra, quando um caminhão vindo de Cascavel passou por uma pane no freio. O espaço está sendo finalizado com uma caixa de retenção especial que irá coletar líquidos nos casos da carga espalhada, evitando que substâncias perigosas atinjam a fauna e flora local.

Outras áreas de escape

Existem outras duas áreas de escape no Paraná. A primeira foi na BR-376, no km 671,7,em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Na mesma rodovia, mas no km 667,3, inaugurada em 2019 salvou mais de cem vidas. Um dos episódios foi de um ônibus do Pará com 28 passageiros que apresentou irregularidades, entre elas no sistema de freio. Apesar da gravidade da situação, ninguém saiu ferido.

