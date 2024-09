Caminhoneiro morre em mega acidente que interditou BR-376 no Paraná

Um acidente envolvendo sete veículos, entre eles cinco caminhões e dois carros interditam totalmente a BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, neste domingo (01). Um bi-trem carregado de saibro tombou após a colisão e provocou um incêndio. O motorista de 74 anos morreu no local.

Segundo a PRF, a ocorrência foi no Km 668 da BR-376, sentido Santa Catarina, por volta das 10:30, no trecho de descida de Serra. O trânsito se encontrava com lentidão devido ao alto fluxo de veículos, quando um caminhão bi-trem carregado de saibro não conseguiu realizar a frenagem em tempo de evitar a colisão com os veículos que seguiam à sua frente.

O acidente ocorreu cerca de 800 metros após a área de escape, sendo que três dos caminhões sofreram danos significativos. Veja o vídeo do acidente!

A interdição é total da pista mesmo após quatro horas da batida. Não existe previsão de liberação. De acordo com a PRF, o congestionamento é de 4 km sem desvio no local

