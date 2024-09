Calor em Curitiba segue neste começo de mês, mas frente fria indica chuva chegando

A primeira semana do mês de setembro vai ser de calor em Curitiba. Espera-se novamente altas temperaturas em todas as regiões do Paraná, especialmente no período da tarde. A novidade é a aproximação de uma frente fria, que deixa o céu um pouco mais nublado que o que estávamos vendo nos últimos dias.

Segundo o Simepar, para este domingo o calor em Curitiba segue com temperaturas entre os 15 e 28ºC, com céu nublado e zero chances de chuva.

Para os outros dias do começo da semana, a tendência que as primeiras horas venham a ter uma mínima de 10° na segunda-feira (02), mas logo o calor em Curitiba dá chega para esquentar este inverno que está mais com cara de verão do que nunca.

Calor em Curitiba até quando?

O Simepar aponta que perto do fim de semana vai ter mudança no tempo. Na quinta-feira (04) pode pintar chuva e queda de temperatura em Curitiba. Mudanças causadas possivelmente pelo eixo de uma frente fria, que avança na altura do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Início de semana sem chuvas no Paraná. Diferentemente dos últimos dias amanhece com temperaturas baixas em vários setores, em virtude da presença de um ar mais frio. O sol predomina durante a manhã e tarde em grande parte do estado, por isso à tarde ainda fica quente. No litoral novamente há pouca amplitude térmica ao longo desta segunda-feira”, diz a previsão feita pelo Simepar, sobre o calor em Curitiba e Paraná..

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!