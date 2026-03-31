Pra enfrentar Moro, Alexandre Curi deixa o PSD e vai pro Republicanos

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O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), viaja a Brasília nesta quarta-feira (1°/04), onde assina no dia seguinte sua filiação ao partido Republicanos. Um dos três fortes pré-candidatos ao cargo integrante da base do governador Ratinho Júnior, Curi decidiu buscar outro caminho – não o de oposição, ele garante – para buscar a realização do seu projeto político.

A demora pela definição de quem seria o escolhido do governador para seu sucessor causou mudanças em algumas das lideranças do partido no Paraná. Além de Curi, o ex-prefeito Rafael Greca, também apontado como pré-candidato ao Governo Estadual, foi para o MDB. Guto Silva, que não tem bons números nas pesquisas eleitorais, deve ser o escolhido do PSD.

O evento de filiação, confirmado por pessoas próximas a Curi, será na sede do Republicanos, em Brasília, e vai contar com a presença do presidente da legenda, deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira.

Além do trabalho que desenvolve como presidente da Alep, Curi se vale das conexões que criou e cultivou ao longo de sua carreira como deputado estadual. Estima-se que Curi tenha o apoio de quase 200 prefeitos no pleito de outubro.

A filiação de Sergio Moro ao PL e o apoio declarado do pré-candidato Flávio Bolsonaro a ele agitou o cenário político estadual. A partir disso, Ratinho abandonou o projeto da candidatura à presidência para terminar o seu mandato e garantir o seu sucessor no Paraná.

De acordo com a mais recente pesquisa eleitoral, divulgada pela Neokemp, em um dos cenários apresentados Curi tem 13,6% das intenções de voto, atrás de Requião Filho (PDT), que tem 18,4% e Sergio Moro (PL), com 47,8%.

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp entre os dias 18 e 20 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01340/2026.