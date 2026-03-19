Greca deixa o PSD e migra para o MDB para disputar a eleição

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Em meio a indefinições na formação da chapa dos possíveis candidatos apoiados pelo governador Ratinho Junior (PSD) ao governo do Paraná nas eleições de 2026, mais um nome colocou sua pré-candidatura oficialmente na rua: trata-se de Rafael Greca. O ex-prefeito de Curitiba e atual secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável na gestão Ratinho Junior deixou oficialmente nesta quinta-feira (19/03) o PSD, partido do governador paranaense, para filiar-se ao MDB e disputar a eleição estadual.

A filiação ocorreu pela manhã e contou com a presença do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e do deputado federal Sergio Souza (MDB-PR), que comanda a legenda no estado. “Estou aqui com o nosso pré-candidato a governador do Paraná, Rafael Greca, muito bem-vindo ao MDB”, afirmou Rossi durante a assinatura da ficha de filiação, em São Paulo.

“Aceito com alegria a indicação que me faz o Movimento Democrático Brasileiro e também agradeço muito ao PSD, meu partido anterior, pela trajetória linda que construímos”, afirmou Greca ao lado do presidente nacional de seu novo partido.

“Eu mudo para permanecer ao lado do nosso pré-candidato a presidente da República, Ratinho Junior”, disse. “Se é uma honra para o MDB nacional, imagina para o diretório estadual receber o nosso grande pré-candidato a governador do Estado do Paraná, seja bem-vindo Rafael Greca”, afirmou Souza, também presente ao encontro.

Troca de partido por Greca ocorre em meio à confirmação de Moro no PL

A filiação acontece um dia depois de o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o senador Sergio Moro (União-PR) formalizarem na quarta-feira (18/03) uma aliança para as eleições de 2026, com apoio mútuo em seus projetos eleitorais.

O acordo envolve o respaldo de Flávio à eventual candidatura de Moro ao governo do Paraná e, em contrapartida, o apoio de Moro à candidatura presidencial do senador fluminense. A filiação de Moro ao PL foi confirmada nesta quinta-feira (19).

Nos bastidores, a ideia de Greca ao trocar o PSD pelo MDB teria sido se adiantar aos outros concorrentes e tentar forçar um “fato consumado” com o anúncio da pré-candidatura, e assim atrair por gravidade o apoio do grupo político do governador, onde seu nome enfrenta resistência — sondagens eleitorais apontam o ex-prefeito da capital como o melhor colocado para enfrentar Moro nestas eleições, entre os nomes do grupo de Ratinho Junior.

Na pesquisa mais recente, publicada pelo instituto IRG Pesquisas nesta quinta-feira (19), o senador Sergio Moro (até então União, agora PL) lidera um dos cenários estimulados na simulação para governador do Paraná com 40,8% das intenções de voto. Greca aparece em segundo, com 19,7%, seguido por Requião Filho (PDT), com 19,7%, e Luiz França (Missão), com 0,9% das intenções de voto. Não sabem, não responderam, votarão nulo ou em branco somaram 20,6% dos entrevistados.

Em cenário com Guto Silva (PSD) e sem Greca, possibilidade agora mais distante, Moro aparece na frente novamente, com 43,5% das intenções de voto. Requião Filho marcou 19,7%. Silva vem atrás com 14% e França, 1,3%. Nenhum dos candidatos acima, brancos, nulos, não sabem ou não responderam somaram 9,8% neste cenário.

No cenário testado com o Alexandre Curi (PSD), o partido do governador paranaense também fica em terceiro lugar, com 15,2% das intenções de voto. Moro lidera com 42,8%, e Requião Filho aparece novamente em segundo, com 19,1% das intenções de voto. França chega a 1,2%, e nenhum, brancos, nulos, não sabe ou não respondeu sobem para 21,7% dos entrevistados.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 13 e 18 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto, e possui nível de confiança de 95%. O registro no TSE foi feito sob o nº PR-02737/2026.