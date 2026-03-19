Bolsonaro e Moro: união de forças para eleições 2026

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O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o senador Sergio Moro (União-PR) formalizaram nesta quarta-feira (18) uma aliança para as eleições de 2026, com apoio mútuo em seus projetos eleitorais. O acordo envolve o respaldo de Flávio à eventual candidatura de Moro ao governo do Paraná e, em contrapartida, o apoio de Moro à candidatura presidencial do senador fluminense.

A articulação foi consolidada em um encontro com lideranças nos quais os dois aparecem juntos confirmando o alinhamento político. Flávio Bolsonaro declarou apoio direto a Moro à disputa eleitoral do Paraná.

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“É uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Sergio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador do Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa. E para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente”, afirmou Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais de seus aliados (veja trecho).

O mesmo vídeo foi publicado por Moro em uma de suas redes sociais reforçando a aliança e sinalizando reciprocidade ao projeto nacional de Flávio. “Vamos mudar esse país”, disse o senador em uma breve fala após a declaração de Flávio Bolsonaro (veja trecho).

A reunião de Flávio e Moro foi acompanhada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) e pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR).

Na saída do encontro, Costa Neto informou aos jornalistas que o PL irá apoiar o senador paranaense, mesmo que Moro permaneça na federação União Progressista. Caso seja impedido de lançar a candidatura pelo União Brasil, o cacique do PL afirmou que “as portas do partido estão abertas” para o ex-juiz da Lava Jato.

A aliança de Flávio e Moro ocorre em meio às articulações partidárias para 2026 e busca consolidar palanques regionais estratégicos para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No Paraná, Moro é apontado por aliados como um dos principais nomes na corrida pelo governo estadual, e deve contar com a filiação do senador paranaense ao PL, que atualmente está no União Brasil e enfrenta resistências internas devido à federação com o PP.

Apuração recente da Gazeta do Povo aponta que o PL vem tentando fazer um acordo com Moro anos após sua saída conturbada do governo Bolsonaro, além do rompimento político com o grupo do governador Ratinho Junior (PSD-PR). Com a provável confirmação do paranaense como pré-candidato à presidência pelo partido de Gilberto Kassab, a campanha de Flávio articula uma candidatura própria com um palanque forte no Paraná, o quinto maior colégio eleitoral do país.