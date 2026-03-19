Nova pesquisa para governador do Paraná aponta preferido

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O IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (19/03) sondagem de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026.

O instituto apresentou aos entrevistados um cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e três estimulados, quando são apresentados os nomes.

O senador Sergio Moro (União Brasil) foi o mais citado nos três cenários estimulados.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O IRG fez um cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados) três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Em cenário espontâneo, maioria dos entrevistados não sabe em quem vai votar

Sergio Moro (União): 7,4%

Ratinho Junior (PSD)*: 6,7%

Requião Filho (PDT): 4,7%

Alexandre Curi (PSD): 1,9%

Guto Silva (PSD): 1,8%

Rafael Greca (PSD): 1,7%

Paulo Martins (Novo): 0,3%

Deltan Dallagnol (Novo): 0,2%

Alvaro Dias (MDB): 0,1%

Beto Preto (PSD): 0,1%

Beto Richa (PSDB): 0,1%

Cristina Graeml (União Brasil): 0,1%

Filipe Barros (PL): 0,1%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,1%

Luiz França (Missão): 0,1%

Marcelo Belinati (PP): 0,1%

Osmar Dias (sem partido): 0,1%

Renato Freitas (PT): 0,1%

Nenhum/branco/nulo: 4,5%

Não sabe/não respondeu: 69,8%

*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode ser candidato ao governo neste ano.

Sergio Moro lidera primeiro cenário com Rafael Greca

Sergio Moro (União): 40,8%

Rafael Greca (PSD): 19,7%

Requião Filho (PDT): 18%

Luiz França (Missão): 0,9%

Nenhum/branco/nulo: 8,3%

Não sabe/não respondeu: 12,3%

Em cenário com Guto Silva, Moro aparece na frente novamente

Sergio Moro (União): 43,5%

Requião Filho (PDT): 19,7%

Guto Silva (PSD): 14%

Luiz França (Missão): 1,3%

Nenhum/branco/nulo: 8,5%

Não sabe/não respondeu: 13%

Moro também lidera em cenário com Alexandre Curi

Sergio Moro (União): 42,8%

Requião Filho (PDT): 19,1%

Alexandre Curi (PSD): 15,2%

Luiz França (Missão): 1,2%

Nenhum/branco/nulo: 9,2%

Não sabe/não respondeu: 12,5%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 13 e 18 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02737/2026.