Pimentel descarta concorrer ao governo do Paraná: “foi especulação”

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Cotado nos bastidores como possível sucessor de Ratinho Júnior (PSD), o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), descartou deixar o cargo para disputar o Governo do Paraná. Segundo ele, a possibilidade nunca passou de especulação.

“Não teve convite formal e estou focado na cidade de Curitiba. Meu compromisso é na minha gestão de quatro anos como prefeito. Já entreguei muito do meu plano de governo, mas tem muito a ser feito. Vou ficar aqui na cidade até o último dia”, afirmou à imprensa durante a entrega das obras do BRT Leste/Oeste, nesta segunda-feira (30/3).

Com a saída de Pimentel do radar eleitoral, o nome mais cotado dentro do grupo governista passa a ser o secretário de Cidades, Guto Silva. Para viabilizar uma candidatura, ele precisa deixar o cargo até o prazo de desincompatibilização, que se encerra neste sábado (4/4).

Outro nome do PSD é Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. A vontade dele em ser governador, aliada à demora na definição do escolhido por parte do governador Ratinho Júnior, pode levar Curi a outro partido (o Republicanos é um destino provável).

No campo dos pré-candidatos já confirmados, aparecem o senador Sérgio Moro (PL) e o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, que neste mês trocou o PSD pelo MDB e também se posiciona na disputa pelo governo estadual.

Há algum tempo sondagens dos partidos consideravam Eduardo entre os possíveis candidatos. A saída do prefeito de Curitiba do jogo eleitoral acontece no mesmo dia em que deve ser divulgada uma pesquisa oficial registrada no TSE que incluiu seu nome entre os possíveis candidatos.