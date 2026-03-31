Mais humana e com mais serviços, Casa do Trabalhador do Paraná abre 1ª unidade em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba deu um passo importante na modernização dos serviços de empregabilidade com a inauguração da primeira Casa do Trabalhador do Paraná. Localizada no Centro da capital, a nova unidade estabelece um padrão inovador de atendimento, centralizando diversos serviços em um único espaço.

Com um investimento de cerca de R$ 2 milhões, a Casa do Trabalhador surge da reestruturação da antiga Agência do Trabalhador Central. O novo modelo oferece uma gama ampliada de serviços, incluindo intermediação de mão de obra, orientação profissional, habilitação do seguro-desemprego e atendimento especializado para grupos específicos.

Inovações e melhorias

A estrutura conta com um laboratório de informática para qualificação e entrevistas online, além de salas exclusivas para atendimento psicológico focado em orientação de carreira. A transição para o conceito de ‘casa’ também envolveu a ampliação da equipe e a criação de setores especializados.

“A Casa do Trabalhador representa um avanço significativo nos serviços de empregabilidade oferecidos à população de Curitiba e região”, afirma o secretário estadual do Trabalho.

Expectativas positivas

Com base no desempenho da agência de Curitiba em 2025, que inseriu mais de 14 mil pessoas no mercado de trabalho, as expectativas para a Casa do Trabalhador são otimistas. A modernização visa não apenas superar esses números, mas também consolidar o Paraná como referência em práticas de geração de renda.

A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Pedro Ivo, 503, Centro de Curitiba.